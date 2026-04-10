Otra alarma en la Selección Argentina: se lesionó Lautaro Martínez a 60 días del Mundial 2026

La Selección Argentina sufre por Lautaro Martínez, que se lesionó a 60 días del Mundial 2026 y estará varias semanas afuera.

A falta de dos meses para el comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina encendió las alarmas por la nueva lesión de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán sufrió una distensión en el sóleo izquierdo y estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, en un momento clave de la preparación rumbo a la defensa del título.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Lautaro, una de las piezas fundamentales del equipo y goleador del ciclo Scaloni, volvió a sufrir una lesión muscular que genera incertidumbre de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Según los reportes que llegan desde Italia, el delantero arrastra una distensión leve en el sóleo izquierdo, confirmada por el parte médico del Inter de Milán, que indicó que su evolución será monitoreada en los próximos días. Aunque no se trata de una dolencia grave, el contexto temporal enciende todas las alertas sumado a que el exjugador de Racing venía de recuperarse de un problema muscular.

Además, el calendario no da margen. El debut mundialista ante Argelia está a la vuelta de la esquina y cada día de recuperación cuenta, sobre todo a la hora de llegar con continuidad a una competencia tan determinante que no permite dar ventajas desde lo físico.

Un problema que se repite y genera inquietud

Lo que más preocupa no es solo la lesión en sí, sino su repetición. Lautaro venía de recuperarse recientemente de una molestia similar, lo que lo había marginado de siete partidos con el equipo italiano e, incluso, los dos amistosos con Argentina de la fecha FIFA de marzo, en los que no fue convocado.

La recaída llega justo cuando parecía haber dejado atrás el problema físico. De hecho, en su último partido ante la Roma había mostrado su mejor versión, marcando dos goles y recuperando sensaciones. Sin embargo, la nueva molestia lo obliga a frenar otra vez, en una etapa clave de la temporada.

La importancia de Lautaro en la Selección Argentina

En el esquema del seleccionado nacional, Martínez es mucho más que un delantero. Su rol como referencia ofensiva y su capacidad goleadora lo convierten en una pieza indispensable para el equipo. Su presente en el Inter de Milán respalda esa condición: es el máximo goleador de la Serie A con 16 tantos y uno de los líderes de un equipo que se encamina al título.

Además, su influencia no se limita a los números. Su movilidad, presión alta y entendimiento con el resto del ataque lo posicionan como un jugador clave en el funcionamiento colectivo. Por eso, cualquier problema físico que lo afecte repercute directamente en la planificación del cuerpo técnico.

Recuerdos de Qatar 2022 y una cuenta pendiente

Las lesiones vuelven a traer a la memoria lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022. En aquel torneo, Lautaro jugó condicionado por molestias en el tobillo, lo que le impidió mostrar su mejor versión.

Si bien el equipo logró consagrarse campeón, el delantero no pudo tener el protagonismo esperado y quedó con una sensación de deuda personal. Ahora, con la experiencia acumulada y en un gran momento futbolístico, su objetivo es llegar en plenitud al Mundial 2026 y ser determinante en el ataque argentino.

El calendario de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La AFA confirmó que el combinado nacional se medirá ante Honduras el 6 de junio y frente a Islandia el 9 del mismo mes, en vez de Serbia, como estaba estipulado. Ambos encuentros se disputarán en territorio estadounidense, un escenario estratégico también pensando en la logística del Mundial. El primero tendrá lugar en el Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se jugará en el Jordan-Hare Stadium, en Auburn, Alabama.

Más allá de los amistosos, el foco principal está puesto en el estreno en el Mundial 2026. La Selección Argentina iniciará su camino el 16 de junio frente a Argelia, en el marco del Grupo J.

Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos