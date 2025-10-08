Colapinto espera por la renovación de su contrato para 2026.

Al cabo de seis fechas para el cierre de la temporada, Franco Colapinto sigue sin sumar puntos en la actual edición de la Fórmula 1, lo que lo deja en el fondo de la tabla. Sin embargo, esto es una consecuencia directa del rendimiento del monoplaza y de las ineficaces estrategias de Alpine, puesto que Pierre Gasly también suma cinco carreras al hilo sin llegar a la zona de puntos, a pesar de haber sumado 20 unidades hasta el momento.

De hecho, el piloto argentino ha vencido al francés en tres de estas últimas cinco fechas en carrera, sin mencionar que el marcador interno está 4-1 a su favor en clasificaciones. Esta comparación viene dada porque el primer rival de cada piloto de la máxima categoría siempre es su compañero de equipo, de donde se obtienen datos claves para cada escudería para evaluar la posibilidad o no de la renovación de un contrato.

Ahora bien, si se consideran las 12 fechas disputadas desde que el pilarense tomó el lugar de Jack Doohan tras el GP de Miami, la ventaja queda del lado del piloto galo, aunque no por mucha diferencia. Desde el GP de Ímola, Gasly ha vencido a Colapinto en un total de seis oportunidades sobre las cinco de Franco, que no pudo arrancar el GP de Gran Bretaña por una falla en el A525, por lo que esa carrera no contabiliza.

Cabe mencionar que este 6-5 a favor del francés tampoco recalca la realidad de Alpine, puesto que en el GP de Italia, Colapinto le cedió la posición por orden del equipo, de manera que la ventaja en realidad debería estar de su lado. En clasificación, Gasly también tiene la ventaja con un 7-5, aunque “Fran” viene de superarlo en las últimas tres clasificaciones.

Teniendo en cuenta estos valores, Colapinto tiene una efectividad del 45% en relación con Gasly, lo que lo posiciona como el tercer mejor segundo piloto de la F1. Dicha estadística es liderada por Oliver Bearman, que tiene un 50% de efectividad con un 9-9 con Esteban Ocon en Haas, mientras que segundo se encuentra Gabriel Bortoleto, con un 47% que indica el 8-9 con Nico Hülkenberg en Sauber.

Colapinto se mantiene parejo con Gasly en resultados.

El historial entre Gasly y Colapinto en esta temporada