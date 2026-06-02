Qué series ver en Netflix en junio 2026: el TOP 10 de las más vistas

La evolución del consumo televisivo tiene a Netflix como la plataforma líder en el mercado del streaming, por su capacidad de transformar los formatos en su catálogo. Desde adictivos thrillers escandinavos y dramas de época basados en hechos reales, hasta ambiciosas apuestas de animación y ciencia ficción con elencos estelares, la plataforma logra mantener al espectador pegado a la pantalla. Te presentamos un top 10 de series para ver en Netflix durante todo el mes.

Némesis: thriller policial ambientado en Los Ángeles. La trama sigue el juego del gato y el ratón entre el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Isaiah Stiles (Matthew Law), y un astuto ladrón (Y'lan Noel) detrás de una serie de atracos.



The Boroughs: serie de ciencia ficción ambientada en una comunidad de retiro en los paisajes de Nuevo México. Producida por los hermanos Duffer, cuenta con Geena Davis y Alfred Molina como ancianos que enfrentan una amenaza de otro mundo.



Leyendas: drama criminal británico situado en la Gran Bretaña de los años noventa. Narra las peripecias de un grupo de funcionarios públicos, liderados por Tom Burke y Steve Coogan, infiltrados en peligrosas redes de narcotráfico.

Devil May Cry (temporada 2): animación fantástica de Adi Shankar. En esta entrega, la rivalidad entre los hermanos híbridos Dante (voz de Johnny Yong Bosch) y Vergil llega a su punto álgido en una Tierra amenazada por invasiones demoníacas.



Berlín y la dama del armiño: segunda entrega de la precuela española de La casa de papel. Ambientada en Sevilla, Berlín (Pedro Alonso) y su banda planean un sofisticado robo de arte a un duque local, combinando romance, acción y estrategia criminal.



The WONDERfools: aventura de superhéroes y comedia coreana ambientada en la ciudad ficticia de Haeseong a finales de 1999. Sigue a inadaptados sociales como Eun Chae-ni (Park Eun-bin) y Kang Ro-bin (Cha Eun-woo), quienes lidian con poderes imprevistos.



James: serie documental de trece episodios dirigida por Simón Brand en Colombia. Ofrece un retrato íntimo sobre el futbolista James Rodríguez, recorriendo su infancia en Cúcuta, sus momentos de gloria con la selección y sus mayores obstáculos profesionales.



El caso Hartung: siniestro thriller policiaco ambientado en la fría Copenhague, Dinamarca. La detective Naia Thulin (Danica Curcic) persigue a un asesino en serie que deja misteriosos muñecos hechos de castañas en las escenas del crimen.



El testigo: miniserie dramática basada en un crimen real ocurrido en el Reino Unido. La historia retrata la lucha de un padre por proteger a su pequeño hijo de dos años, el único testigo del asesinato de Rachel Nickell.

