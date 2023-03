Carmen Barbieri invitó a salir a un exparticipante de Gran Hermano: "¿Cuándo nos vemos?"

Carmen Barbieri dejó sin aliento a un exparticipante de Gran Hermano con una propuesta íntima.

Carmen Barbieri mantuvo un picante diálogo en vivo con un exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) y luego lo sorprendió con una inesperada propuesta: tener una cita romántica. Barbieri recibió a un ex "hermanito" en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) y, en medio de una conversación sobre los vínculos sexoafectivos y el historial romántico de su entrevistado, se vio tentada a darle una oportunidad y lo invitó a salir.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, el hombre de 61 años que fue recientemente eliminado del reality. La charla comenzó cuando Carmen si tenía a alguna mujer esperándolo afuera de la casa. Walter respondió que no, ya que está soltero, pero confesó que siempre soñó "con tener una mujer al lado, una sola, para respetarla, quererla, cuidarla y compartir todo".

"Ahora que saliste de la casa, debés tener más levante que Fede Bal", bromeó la conductora, en referencia a su hijo. "Alfa" asintió y dijo ser "el mejor del mundo" con sus novias. "Te cocino, te acompaño, soy atento...”, comenzó. Fue entonces cuando Estefanía Berardi se metió en la conversación y le preguntó al exparticipante si invitaría a Carmen a tomar un café, a lo que el hombre respondió que sí sin dudarlo.

"¿Te chaparías a 'Alfa'?", le preguntó Berardi a su colega. "Sí, a mí me gusta 'Alfa'. Me gustás, 'Alfa'. Sos un tipo divertido", reconoció Carmen. Luego de haber enumerado sus cualidades positivas, Walter reconoció que las negativas son: que es celoso, posesivo y que tiene un alto deseo sexual que ninguna de sus parejas puede soportar.

“Tengo relaciones 6 o 7 veces por día, entonces no es fácil estar conmigo”, le advirtió. Carmen se rió y dijo que, si llegaba a salir con "Alfa", no podría seguirle el ritmo. "Tendrá relaciones con otra, porque yo me muero de cansancio. Llego tan cansada a mi casa, trabajo todo el día”, aseguró la exvedette. Sin embargo, se mostró muy interesada y le preguntó: “¿Cuándo tomamos un café? ¿Cuándo nos vemos?”.

"Alfa" esquivó la pregunta y, minutos después, Barbieri le repreguntó: "Escuchame, ¿querés salir conmigo? En serio te digo...". "Sí, dale. Poné fecha y hora. Para una reina, siempre tengo tiempo disponible", le contestó el hombre de 61 años. "Ya está, me compraste. Después hablamos, tengo tu teléfono", cerró la conductora.

Walter "Alfa" confesó lo que siente por Laura Ubfal

Walter "Alfa" había protagonizado un coqueteo con Laura Ubfal en el detrás de escena del debate de Gran Hermano, pero lo que nadie sabía es que la periodista lo invitó a salir. El ex "hermanito" fue consultado al respecto en el podcast Biri Biri (República Z) y contó cómo fue todo.

"Laura Ubfal me invitó a mí. Le dije que sí, pero vengo ahí pateándola, porque si me meto con ella es en serio", confesó el hombre. En este sentido, explicó que en este momento no se siente listo para una relación. Sin embargo, dejó en claro que está interesado en verla algún día y que le parece "hermosa".