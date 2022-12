El fuerte cambio en la vida de Estefanía Berardi: "No es de un día a otro"

La panelista de Carmen Barbieri dio a conocer cuál es su estado sentimental y sorprendió a todos. Estefanía Berardi contó cómo atraviesa un reciente cambio en su vida.

Estefanía Berardi contó que ya no está en pareja con quien fue su compañero durante los últimos tres años. La panelista de ciclo de espectáculos como Mañanísima y LAM aseguró que no hubo conflictos puntuales con su ex, sino que se trató de una decisión de a dos en base a las etapas de cada uno.

"Me separé. Pero yo estoy re bien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día para el otro. Es algo que se venía hablando", soltó la panelista mientras Carmen Barbieri se mostraba obnubilada de felicidad por tener la primicia en su programa. "Angelito, lo dijo acá", enunció la capocómica risueña, en alusión al otro trabajo televisivo de Estefi Berardi.

"Ángel me hace cositas a mí y yo le hago a él. Pero nosotros nos queremos, así que olvídate", respondió Barbieri a Berardi cuando la joven le pidió que no dijera eso, porque no había elegido contarlo en Mañanísima, sino que se dio la conversación de es manera.

La expareja de Berardi es Mauricio Colello, quien se desempeña como subsecretario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el final de su descargo, la panelista dejó en claro que el cierre de su relación definitivo se dio la semana pasada, después de mucho tiempo de meditarlo.

El fuerte relato de Carmen Barbieri en Mañanísima sobre su accidente casero

"Ayer Carmen tuvo un accidente en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Está con el hombro dislocado y está internada desde ayer", relató Sebastián "Pampito" Perelló, panelista de Mañanísima, sobre la salud de la conductora del ciclo. "Anoche su representante me dijo que la entraron al quirófano para acomodarle el hombro, me dijo que estaba muy dolorida", agregó Berardi.

La propia Barbieri se pronunció sobre le momento que vivía desde el hospital y soltó: "Estoy acá con la doctora, no me rompí nada, el hombro salió de su lugar, tuve una luxación. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche. Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y dio un tirón tan grande que me sacó el brazo". Por su parte, Federico Bal dialogó con Primicias Ya y sumó datos sobre la salud de su madre: "Está con calmantes porque esta misma madrugada ya se lo colocaron, por lo que todo está bien".