El senador republicano Rand Paul se opone a idea de Trump de usar militares para deportaciones

El senador republicano estadounidense Rand Paul se mostró este domingo contrario a la idea de utilizar al Ejército para llevar a cabo deportaciones masivas de personas que viven ilegalmente en el país, después de que el presidente electo, Donald Trump, señaló la semana pasada que planea hacerlo.

"No se hace con el Ejército porque es ilegal", dijo Paul en el programa "Face the Nation" de la CBS. "Si envían al Ejército a Nueva York y tienes a 10.000 soldados marchando portando armas semiautomáticas, creo que es una imagen terrible, y me opondré a ello".

Una ley estadounidense del siglo XIX prohíbe el uso de tropas federales para hacer cumplir la ley en el país, excepto cuando lo autorice el Congreso.

Paul, a veces inconformista dentro de su partido, señaló que apoya la idea de deportar a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos y tienen antecedentes penales, pero dijo que las autoridades policiales están mejor equipadas que el ejército para desempeñar esa función y para respetar la prohibición de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre registros e incautaciones irrazonables. Entre los estadounidenses existe una "desconfianza de poner al Ejército en nuestras calles", dijo Paul.

Preguntado sobre si esto es una línea roja para él y si afectaría a su voto en el Senado para confirmar la elección de Trump de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, Paul dijo: "No apoyaré y no votaré a favor de usar el ejército en nuestras ciudades".

El equipo de transición de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

