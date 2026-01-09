Ataque de dron ruso en Kiev deja cuatro muertos y provoca incendios

El humo se eleva en la ciudad después de los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

Aviones ‍no tripulados rusos atacaron objetivos en Kiev a primera hora del viernes, ‍matando a cuatro ⁠personas, hiriendo al menos a 19 e infligiendo daños considerables en viviendas e infraestructuras, según informaron las autoridades ucranianas.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, y el alcalde Vitali Klitschko escribieron en Telegram que cuatro personas habían ‌muerto en los ataques, que comenzaron ⁠poco antes de la ⁠medianoche (2200 GMT). Según Klitschko, 19 personas resultaron heridas, 14 de ellas hospitalizadas.

Uno de los ‍muertos, según Klitschko, era un médico de urgencias que había ⁠llegado a un apartamento ‌de las afueras alcanzado por dos drones seguidos. Cuatro miembros del mismo equipo resultaron heridos en ese incidente.

Dos edificios de apartamentos fueron alcanzados en la ‌orilla oriental ‌del río Dniéper, causando importantes daños, dijo. En uno de ellos, toda la entrada quedó destruida, y un rascacielos también resultó gravemente ​dañado en un barrio céntrico.

Klitschko dijo que el ataque "causó daños en infraestructuras críticas, con interrupciones en el suministro de agua en algunos distritos".

Tkachenko dijo que un dron había provocado un incendio en un centro comercial, mientras ‍que otro había caído frente a un centro médico. Ambos responsables dijeron que se habían declarado incendios en varios distritos de la ciudad.

En la capital estuvo en ​vigor una alerta aérea durante cinco horas.

Otro ataque ruso alcanzó un objetivo de infraestructuras en ​la región ucraniana de Leópolis, al oeste del país, según informaron el ⁠viernes fuentes oficiales.

Con información de Reuters