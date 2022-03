Carmen Barbieri se quebró en llanto durante su programa: "Hasta acá llegué"

La capocómica Carmen Barbieri protagonizó un triste momento durante su habitual magazine diario y tuvo un quiebre emocional que la obligó a reflexionar en vivo.

En la conducción de Mañanísima, Carmen Barbieri no se priva de abordar temas de actualidad más allá de la cobertura diaria de noticias de farándula argentina. Y como la guerra entre Ucrania y Rusia atraviesa a todo el mundo, la capocómica decidió no quedarse afuera y emitir una firme reflexión al respecto. El momento incluyó lágrimas y un desconsolado quiebre emocional en la figura.

"Me da miedo que enloquezca más Putin por el tema económico de tanta presión y de tanto estar contra la pared, capaz que este hombre tiene una cabeza que explota. Va a ser peor que Hitler y yo pensaba que peor que Hitler no iba a haber. Va a explotar porque él ya se siente acorralado", exclamó Carmen Barbieri sobre el catastrófico escenario mundial que atraviesan las regiones.

Y agregó: "la gente dice 'pasa allá', pero es acá, es cerca. ¡Te matan la vida, por favor!". Quebrada en llanto, la mamá de Fede Bal miró a cámara y le envió un mensaje directo para Vladimir Putin: "es tan fácil decir 'basta', es tan fácil decir 'hasta acá llegó'. Es tan fácil, Putin. Él tiene una familia. Es fácil decir 'hasta acá llegué'. Ya está, el desastre ya lo hicieron”.

“Hay que pedir a Dios, al universo, a vos mismo o a quien quieras para decir 'hasta acá llegó' y que linda es la paz, la tranquilidad y darle eso a los niños que son el futuro y que muchos se quedaron sin papás. Vamos a ir a un corte. Perdón por las lágrimas, desde ayer que estoy llorando. Dormí tres horas porque caí rendida. No puedo creer lo que está pasando. Cuando contaron que bajaron aviones... Estamos viviendo una película de terror. La peor. La guerra no está pasando allá, está pasando acá. La guerra nos toca a todos, así que paz al mundo", culminó, triste.

Carmen Barbieri liquidó a Matilda Blanco: "Pegale al cirujano"

Carmen Barbieri lanzó un comentario fulminante sobre las cirugías estéticas de Matilda Blanco, quien participará en el nuevo reality de El Trece conducido por Pampita, El hotel de los famosos. Mientras hablaba con sus colegas de Mañanísima sobre las celebridades que trabajarán en el programa, mencionó a Matilda y la mandó al frente.

Todo comenzó cuando Barbieri le preguntó a su compañero de conducción, Pampito, si todas las figuras que estarán en el programa son personas jóvenes o si superan los 50 años. “Todos son jóvenes, nadie llegó a los 50 ahí, ¿no?”, indagó, a lo que Pampito le respondió: “No sé Matilda Blanco cuántos tiene...”.

“Yo no puedo hablar de Matilda Blanco. Pero no la odio, que no le guste cómo me visto no tiene nada que ver”, contestó Barbieri, picante. “Es una de las participantes, ¿sabías?”, acotó Pampito, a lo que ella respondió, entre las risas de sus compañeros: “Entonces, hay gente grande. Pensé que eran todos chicos. Perdón, chicos, no estoy hablando mal. Dije gente grande. Matilda capaz que no llega a los 50... Yo no le doy 50. ¿Ustedes que le dan?”.

Como ninguno de los periodistas presentes sabía la edad exacta de Blanco, decidieron googlearla: la respuesta fue 54 años. Inmediatamente, Carmen opinó que se la ve muy bien para la edad que tiene y que parece de 40. “Amo cuando sos irónica, te amo”, le dijo Pampito mientras contenía la risa. “¡No estoy siendo irónica! Ella se hizo cosas en la cara. En la boca, en la nariz… Se estiró, todo. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, pegale al cirujano. Yo no me hice nada y tengo 66 años”, cerró Barbieri, tajante.