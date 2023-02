Alfa y Laura Ubfal vivieron un momento de pasión en los estudios de Gran Hermano: "Me excita"

Walter "Alfa" Santiago se sacó todas las ganas y besó a Laura Ubfal en el set de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago encaró a Laura Ubfal en los estudios de Gran Hermano 2022 (Telefe). Apenas la vio, la fue a saludar, le dio un beso frente a las cámaras e intentó seducirla frente a todos los panelistas presentes.

"Alfa" demostró en varias ocasiones que no le teme a exteriorizar sus sentimientos y deseos más íntimos. Fue tal su emoción al ver a la periodista que no pudo evitar agarrarla de la cara, besarla e iniciar un coqueteo feroz.

El hombre de 61 años se acercó a Ubfal, le acarició la espalda y soltó una confesión: "Me excita". "¿Cómo que te excita?", le preguntó Gastón Trezeguet completamente sorprendido, mientras filmaba el momento para más tarde compartirlo en TikTok. "¡Me excita!", repitió "Alfa".

Laura se mostró muy cariñosa y le respondió: "¿Cómo te va, 'Alfita'? ¿Te vas o no te vas?". "Me excita, mirá...", insistió Walter. "Bueno, vas a tener dos trabajos: excitarte y desexcitarte", le contestó la periodista. "Alfa" redobló la apuesta y, con una sonrisa pícara, le dijo: "Y juntos...". "Largando", sumó Laura.

"'Largando'. ¿Sabés por qué me dices largando, no? Porque ella se excita, mirá, se empezó a tomar calor. Mirá, te hago así arañitas...", agregó el exparticipante, mientras le hacía unas leves cosquillas en la espalda. "Basta, basta", pidió le periodista, mientras soltaba una risa tímida.

El video se llenó de comentarios por parte de fanáticos de Gran Hermano, quienes reaccionaron con sorpresa y euforia. "Jajaja, que sean pareja, por favor", pidió una usuaria. "Confirmado. ¡Los que se pelean se aman!", comentó otra persona, en referencia a los cruces que ambas figuras tuvieron en los debates. "Laura no es tímida ni a palos...", bromeó otro televidente.

Las duras críticas de Laura Ubfal a Walter "Alfa" Santiago por su actitud en Gran Hermano

Cabe destacar que Laura Ubfal fue una de las panelistas que más criticó a Walter "Santiago" debido a sus tratos hacia el resto de sus compañeros. Cuando el hombre fue eliminado de la casa, Ubfal le dijo en el debate: “Nos quiere sobornar, comprar. Lo vimos durante cuatro meses, es muy extremista y eso te lleva del amor al odio. La gente te quería, te adoraba. Lamentablemente apareció de a poco tu lado oscuro. Te llenaste de bronca de odio y ahí apareció esa parte horrible tuya”.

No conforme con eso, Ubfal también le dijo en la cara que era "un maltratador, misógino, gordofóbico, con odio por todo el mundo". "Dijiste cosas horribles. Entiendo la edad que tenés y que no te vas a deconstruir, lo sabemos, pero es lo que corresponde hacer”, concluyó la periodista. "Alfa" no reconoció haberse comportado así, pero reconoció ser "jodido y cabrón"." Soy un hombre de 60 años y no voy a cambiar a esta altura. Me equivoqué en muchas actitudes, yo no tengo nada personal con nadie. Es un juego y Romina (Uhrig) jugó mejor”, concluyó.