Laura Ubfal se cansó y explotó de furia contra una panelista de Gran Hermano: "No quiero"

La panelista de televisión se mostró molesta por un comentario machista de una compañera. Laura Ubfal se cruzó en vivo con una colega en pleno debate de Gran Hermano.

Laura Ubfal vivió un momento picante en el debate de Gran Hermano tras un comentario de su compañera Marisa Brel sobre la relación entre Alfa y Camila. Se viralizaron videos en los que el concursante es acusado de tener supuestas actitudes acosadoras hacia su compañera de reality y las panelistas tuvieron un fuerte cruce al respecto

"Yo creo que si Camila va a placa, la gente la saca porque no está quedando bien en esta situación confusa. Creo que el voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada porque ella no le pone límites a Alfa", comenzó su descargo Marisa Brel, quien mostro su apoyo a Alfa en esta disputa.

Laura Ubfal no se quedó callada ante las afirmaciones de Brel y soltó: "No quiero enojarme con vos, querida Marisa Brel, pero resulta que hay una pareja que es Alfa y Camila. ¿Y a quién le pones la culpa? A Camila. Decís ‘ella no pone los limites’. Yo te diría que seas más justa y que observes que él también tiene algo que ver en esta relación. Vos estás diciendo que la van a sacar a Camila de la casa y no se te pone en la cabeza que lo van a sacar a Alfa".

"Si, la van a sacar como vos decís que sacan a las mujeres. Alfa no está siendo desubicado, no está abusando, no está acosando porque ella habilita hasta un punto", se defendió Brel, ante lo que Ubfal acotó que no estaba de acuerdo.

Laura Ubfal, sobre las criticas en redes

"A las redes les presto la atención que se merecen, sabiendo que son importantes porque todo el mundo tiene derecho a opinar y eso genera una democracia mediática", soltó la periodista en diálogo con este medio. Y sumó: "Cuando yo daba seminarios de Periodismo les decía a los alumnos la suerte que tenían de vivir en este tiempo, donde cualquiera, con muy pocos recursos, puede tener su programa de radio o su canal de Youtube y no tienen que esperar, como fue mi caso, a que una empresa los contrate".

Ubfal se refirió a una ola de críticas que recibió en Twitter por una opinión sobre Gran Hermano, por la que los usuario hicieron tendencia "Laura al 9009": "Me generó risa, hay gente que todavía no entiende que a mí no me pueden eliminar porque fui elegida por la producción. Pueden repudiarme, detestarme u odiarme pero no me pueden mandar a placa. Por otro lado, es impresionante el cariño de la gente que me para en la calle, desde chicos a mujeres y hombres adultos que ven el programa".