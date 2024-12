Sin medicamentos para el PAMI, un médico gerontólogo advirtió: "Vamos a gastar más como Estado en internaciones"

Un médico gerontólogo advirtió: "Vamos a gastar más como Estado en internaciones".

José Manuel Viudes, médico gerontólogo del Hospital Italiano, aseguró que la decisión del PAMI de achicar el universo de jubilados con subsidios en medicamentos derivará en más "internaciones" de adultos mayores. "El ajuste y la motosierra está pasando por los más perjudicados desde la vuelta de la democracia", dijo Viudes en El Destape 1070.

El médico opinó que el Gobierno está "llevando al jubilado a que se vaya a la jungla de lo que son las farmacias de venta libre", y explicó: "Van a elegir lo más barato, sin ser lo más eficaz y, obviamente, van ahorrar dinero pero van a gastar más en salud a largo plazo y vamos a gastar más como Estado en internaciones".

"Hace 30 años veía a los pacientes de PAMI cómo los tenían en el Hospital Italiano y volvemos a lo mismo. Vamos a terminar muy mal, los jubilados van a sufrir el ajuste de vuelta", expresó Viudes, y siguió: "No maneja esto gente que vea a adultos mayores. El adulto mayor va a tratar de ajustar. No solo va a usar menos dosis, sino que va a ir a los genéricos que le van a ofrecer en las farmacias. Y nosotros, los médicos, no tenemos claramente el chequeo que se hace".

El profesional de la salud contó: "Por ejemplo, en el Hospital Italiano nosotros tenemos una farmacia en la que le hacemos un 70% de descuento al paciente, pero nosotros tenemos un grupo de médicos, científicos y farmacólogos que elegimos qué fármacos le vamos a dar, chequeamos la calidad y la idoneidad del laboratorio".

Viudes profundizó su alarma por la compra de medicamentos genéricos en farmacias. "El laboratorio de PAMI debería elegir diez genéricos que ellos crean que son de laboratorios serios y discutir", señaló. Si una obra social que tiene 6 millones de afiliados no puede tener poder de compra, ellos deberían discutir con los laboratorios y decir 'mirá, yo necesito que me hagas un descuento porque es para los afiliados'. Si el Italiano lo logra, ¿cómo no lo va a lograr el PAMI?", agregó.

Jubilados convocan a marchar en las sedes de PAMI de todo el país

El Plenario de Trabajadores Jubilados, que se moviliza todas las semanas al Congreso, llamó a que los jubilados vayan a las sedes del PAMI a las 12 el miércoles. Luego, como ya es usual, irán a las 15 a la Plaza de los Dos Congresos, frente al Parlamento.

Jubilados se movilizan al Congreso todos los miércoles.

Nora Biaggio, integrante del Plenario y jubilada docente, expresó: "Es realmente un mazazo contra los adultos mayores. Esta decisión tomada por los interventores es a costa de la salud y de los tratamientos de los adultos mayores. Ya con la supresión de los primeros 44 medicamentos la escena era que los mayores nos retirábamos de las farmacias sin los medicamentos para nuestras dolencias. O, si no, la situación es que comprando los medicamentos muchos dejaban de comer varios días en el mes. Incluso en muchos casos se suprimieron los tratamientos o directamente se hacen en forma parcial. O sea que esto ha agravado las condiciones de vida y de salud de los jubilados. Vale aclarar que hace más de 44 años están adueñándose del PAMI los diferentes gobiernos".