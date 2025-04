Por los aranceles de Trump, en dos días el precio del barril de petróleo cayó u$s 10

En los últimos dos días el comercio internacional se vio convulsionado. Por un lado, el anuncio de la imposición de aranceles proteccionistas que realizó Donald Trump el 2 de abril provocó un derrumbe de los principales mercados internacionales. Por el otro, la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de aumentar la producción de crudo el triple de lo que tenía previsto para mayo sorprendió al sector energético a nivel global porque habrá más oferta en un escenario mundial de guerra comercial y serios riesgos de recesión económica.

En este contexto de alta volatilidad e incertidumbre, cayó abruptamente el precio internacional del barril de petróleo, uno de los principales commodities del mundo. La imposición mutua de aranceles de 34% entre Estados Unidos y China, las dos máximas potencias mundiales, podrían ser el inicio de una guerra comercial. La amenaza para el sector energético es que el mundo esté entrando en una recesión económica y que baje considerablemente la demanda de energía y de materias primas.

Al mismo tiempo que la OPEP+ (los 14 países productores de la organización más otros 10 países aliados, entre ellos Rusia, que es el tercer productor mundial de crudo) definió incrementar la oferta en el mercado global, que provocó una caída en el precio. Lo llamativo es que la OPEP+ tomó la decisión horas después del anuncio de Trump sobre los aranceles, que afectan a 185 países en todos los continentes.

En concreto, el petróleo cayó a valores de hace cuatro años. Es el precio más bajo desde febrero de 2021 (segundo año de la pandemia del Coronavirus).

Todo en crudo

El precio del barril de crudo tipo WTI (West Texas Intermediate), que cotiza en Wall Street de Nueva York, cayó 10 dólares en dos días. Esto significó un derrumbe de 14%, ya que pasó de cotizar de 71 a 61 dólares.

El otro precio de referencia a nivel mundial del precio del barril de petróleo es el Brent, que cotiza en la bolsa de Londres, que mostró un descenso también de 10 dólares en dos días y se ubicó este viernes en los 65 dólares (-6,8%). Exactamente hace un año, a principios de abril de 2024, el barril de petróleo Brent cotizaba a 90 dólares y el WTI tenía un valor de 86. Incluso, en marzo y abril de 2022 el petróleo llegó a valer 120 dólares por cada barril.

Si bien todavía es prematuro para hacer un análisis delo podría pasar con el precio del petróleo en los próximos meses, sin lugar a dudas estos valores actuales generan un interrogante para Vaca Muerta, justo en tiempos donde no para de aumentar su producción.

Si no hay grandes sorpresas, la Argentina podría superar el récord de producción de petróleo que tuvo en 1998, cuando llegó a los 847.000 barriles diarios. El salto productivo del país es exclusivamente por Vaca Muerta. La amenaza de una recesión de las principales economías del mundo por la guerra de aranceles y la decisión de la OPEP de inundar de crudo el mercado no ayudan a que haya un precio internacional que beneficie a los no convencionales de la Argentina.