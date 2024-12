El “mea culpa” del director de Williams tras el accidente de Franco Colapinto en Qatar

Vowles fue el responsable de llevar a Colapinto a la F1.

Luego de los accidentes en Brasil y Las Vegas, Franco Colapinto necesitaba cerrar un fin de semana positivo en el GP de Qatar, pero las cosas no funcionaron desde el inicio. En la carrera sprint no pudo salir de los últimos lugares y en la carrera del domingo ni siquiera pudo superar la primera curva, dado que fue embestido por el coche de Esteban Ocon en la largada debido a un error de Nico Hülkenberg que dejó tanto al argentino como al francés fuera de la pista.

Pero el pilarense no fue el único que tuvo problemas, puesto que Alex Albon también tuvo un roce con Lance Stroll, aunque eso no le impidió cruzar la línea de meta con una vuelta de diferencia con respecto al ganador, Max Verstappen. Ahora bien, lo cierto es que el Williams nunca tuvo ritmo, ni el domingo ni el sábado, puesto que tanto Franco como Alex tuvieron problemas en la clasificación y no pudieron superar la Q1.

Todo se justifica por la falta de repuestos del equipo, que hizo que Colapinto corra con una configuración vieja que no dio resultados en todo el fin de semana y lo puso en desventaja desde el principio. De ahí que James Vowles se haya responsabilizado por el pobre rendimiento que tuvo el equipo en el Circuito Internacional de Lusail: “No fuimos tan competitivos como normalmente lo habríamos sido, y es algo que tendremos que rever. Hemos retrocedido y nuestros competidores han avanzado”.

A pesar de ello, el director de Williams manifestó que trabajarán arduamente para llegar al Gran Premio de Abu Dabi con los dos monoplazas funcionales para tener el mejor final de temporada posible. “Abu Dabi es la última carrera de la temporada. Fue una temporada larga, de aprendizaje y en la que construimos mucha de la infraestructura detrás de escena. Puedo prometerles que terminaremos el año fuertes, que volveremos y que daremos todo lo que tengamos en la última carrera”, cerró Vowles.

El acercamiento de Colapinto a Alpine

Tras el GP de Qatar, Franco Colapinto recibió la noticia de que Christian Horner ya no lo tendría en cuenta para sumarlo a Red Bull en la siguiente temporada, puesto que su idea sería darle lugar a los talentos que tiene en la academia del equipo. Pero eso podría no ser un problema para el argentino, que el sábado fue visto afuera del hospitality de Williams reunido con su manager y con Flavio Briatore, el asesor de Alpine, quien ya había manifestado su interés por contar con el joven de 21 años en el equipo de Enstone por si el rendimiento de Jack Doohan no da resultados.