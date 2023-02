Laura Ubfal contó lo menos pensado sobre Alfa de Gran Hermano: "Casi me ahorca"

La periodista soltó una fuerte acusación contra el exparticipante de Gran Hermano. Laura Ubfal reveló la verdad del beso que le dio Alfa en el debate de Telefe.

Laura Ubfal recordó el momento en que Alfa de Gran Hermano la saludó en el en El Debate de Telefe y soltó un fuerte dato al respecto. La periodista habló del momento en que el participante le metió un dedo en la boca a Camila mientras ésta dormía y puso como ejemplo una situación que ella vivió en primera persona.

Ubfal dialogó sobre el rol de Alfa en la casa de Gran Hermano con el panel de Intrusos y cuando Nancy Duré dijo que Camila no se oponía a que el sexagenario tuviera esas actitudes con ella, la periodista argumentó en su contra y ejemplificó su postura sobre lo que vivió en el ciclo de Telefe con el exparticipante.

"¿Sabés qué pasa, 'Nan'? Él no te pide permiso. Lo que hizo conmigo ayer, que fue todo con humor, no digo nada grave, pero entró al estudio, se me avalanzó, me cruzó el brazo y casi me ahorca", enunció la periodista y dejó en claro que no se trata de una denuncia por maltrato ya que entendió el código por el que "Alfa" la saludó de esa manera. "Fue con humor, que se entienda lo que digo. No me pidió permiso. No me dijo 'Hola, Laura, te puedo abrazar'", concluyó Laura.

Laura Ubfal sobre las críticas en redes sociales

"A las redes les presto la atención que se merecen, sabiendo que son importantes porque todo el mundo tiene derecho a opinar y eso genera una democracia mediática", comenzó su descargo Ubfal en diálogo con este medio. Y sumó: "Cuando yo daba seminarios de Periodismo les decía a los alumnos la suerte que tenían de vivir en este tiempo, donde cualquiera, con muy pocos recursos, puede tener su programa de radio o su canal de Youtube y no tienen que esperar, como fue mi caso, a que una empresa los contrate".

Ubfal destacó la democracia que significan las redes sociales y reconoció que suele reírse con algunos memes. "Cuando surgió lo de ‘Laura al 9009’ me generó risa, hay gente que todavía no entiende que a mí no me pueden eliminar porque fui elegida por la producción. Pueden repudiarme, detestarme u odiarme pero no me pueden mandar a placa. Por otro lado, es impresionante el cariño de la gente que me para en la calle, desde chicos a mujeres y hombres adultos que ven el programa", cerró.