La "novia" de Alfa le soltó la mano y lo destrozó con una frase letal: "Insignificante"

La fanática de Walter "Alfa" realizó un contundente posteo en sus redes sociales. Qué dijo sobre el exparticipante de Gran Hermano tras haberlo apoyado en su presencia en el reality show.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano, se encuentra en la mira de todos por su gran influencia en el público adentro del reality show de Telefe. Entre el público que lo apoyaba estaba Daniela Verónica Iglesias, una mujer que decía ser su "novia" pero se llevó una gran decepción cuando se topó cara a cara.

"Voy a hacer un comentario general. El 23 de noviembre en forma de chiste (obvio) dije que era la futura novia, lo cual a Del Moro le causó gracia y desde ese día me empezó a decir 'la novia de Alfa'", expresó la mujer en un posteo realizado a través de su cuenta de Facebook. El descargo lo hizo a raíz del encuentro que tuvo con el exparticipante de 61 años, quien le advirtió: "No digas más que sos mi novia, porque esa es mi novia y tengo problemas".

La publicación de Daniela Verónica Iglesias sobre Walter "Alfa"

Varias personas criticaron la forma en que se lo dijo, situación que también notó Daniela. "Lo apoyé en todas las galas porque es el hombre que más se acerca a mi edad, no por otro motivo. En un momento expresé algo que me dolió que dijera, no por mí en si, ya que si hay algo que tengo asumido en la vida es mi pobreza y mi gordura", señaló en referencia a los comentarios gordofóbicos que "Alfa" le hizo a Ariel Ansaldo.

En última instancia, cerró el comunicado de una manera letal soltándole la mano a Walter y dejando en claro qué es lo que realmente piensa de él. "Otro posteo que hice fue por el hermano de él, que el domingo en que 'Alfa' quedó eliminado no quiso que me sentaran cerca de ellos sin dar explicación alguna ¿Conclusión? Nada de lo que digan me afecta, y mucho menos me importa si 'Alfa' me registra o no. Es una persona insignificante en mi vida", lanzó, enmarcándoes como una "exalentadora de 'Alfa'".

Alfa dijo que tuvo una cita con la panelista menos pensada de Gran Hermano

La salida de Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano generó muchísimo interés entre los televidentes. En la gala del pasado martes 14 de febrero, el participante más polémico de la casa dijo que tuvo una cita con una panelista del programa emitido por Telefe y hasta el propio Santiago del Moro quedó mudo.

Todo comenzó en pleno debate sobre las actitudes de "Alfa" en la casa de GH. Josefina "La China" Ansa tomó la palabra y se refirió a algunos de los sorpresivos elogios que el panel le hizo: "Estoy asombrada con todas las flores que te tiran. Te mataban, Alfa".

En dicho momento, Walter tomó la palabra y anunció que salió a comer con la panelista menos pensada del reality: "Con Laura (Ubfal) ayer fuimos a cenar y está todo bien". Santiago del Moro comenzó a reírse y no emitió ni una sola palabra. Sin embargo, Ceferino Reato reaccionó: "Hoy es el Día de los Enamorados. ¿Qué le vas a regalar?".

"Es un gran fabulador", sostuvo Laura, que a lo largo de la estadía de "Alfa" lo fulminó por sus polémicos dichos y acciones en Gran Hermano. Picante como siempre, el hombre de 61 años que en la gala del lunes 13 de febrero se acercó para besarla, le indicó que tenía un obsequio: "Laura, tengo en el baúl del auto el regalo". "Muchas gracias", respondió la panelista.