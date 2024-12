Decretan feriado el 6 de diciembre y se viene un nuevo fin de semana largo en Argentina.

En pleno fin de año y a poco de la llegada de las fiestas, se confirmó que los trabajadores podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 6 de diciembre. Tiene que ver con una celebración católica que se extenderá por tres jornadas y permitirá realizar una útima escapada o viaje corto.

Se trata del Día de la Virgen, que se conmemora cada 8 de diciembre, pero que en este caso no será una jornada nacional sino que un beneficio para un municipio de la Provincia de Buenos Aires y otro de Córdoba, que además tendrán asueto por su aniversario fundacional. ç

La festividad religiosa se suma al "aniversario fundacional" por lo que habrá cese de tareas para el sector público y para aquellos privados que permitan a sus empleados disfurtar de las jornadas. Esto se llevará a cabo en Punta Indio, Provincia de Buenos Aires y en Villa Allende, Córdoba. Por otro lado, durante el fin de semana se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación, como celebraciones artísticas y eventos gastronómicos.

El calendario oficial de feriados 2025: cuántos son y qué días caen

El Gobierno oficializó el calendario de feriados para 2025 a través del Decreto 1027/2024 publicado en el Boletín Oficial este jueves. Así confirmó qué días no serán laborables con fines turísticos el próximo año, cuándo habrá feriados nacionales y cuántos fines de semana largos habrá en 2025.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, se apoya en el artículo 6° de la Ley N° 27.399 que otorga la facultad al Poder Ejecutivo de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística y que deben coincidir con los días lunes o viernes. Por eso, Milei pudo hacer modificaciones en el calendario de feriados del 2025 que afectan a las y los trabajadores argentinos.

¿Cuándo habrá feriados no laborables en 2025?

En Argentina, existe una diferencia significativa entre un feriado y un día no laborable, aunque ambos términos se refieren a días en los que las actividades cotidianas pueden verse alteradas. La diferencia entre ambos reside principalmente en las normativas laborales ya que uno afecta significativamente la actividad productiva y otro no necesariamente. En este marco, Milei estableció que el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre sean días no laborables, a diferencia de otros años, para fines turísticos.

Así las fechas definidas como feriados puente, no serán precisamente feriados, sino días no laborables. ¿Cómo afecta esta medida a los trabajadores? La medida de Milei implica que si una persona trabaja o no en un feriado no laborable es una decisión que queda en manos del empleador y ya no es una obligación dejarle el día libre, como sí sucede con un feriado nacional.

Específicamente, el viernes 2 de mayo complementa el feriado nacional que será el jueves 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. El segundo es tres meses después, el viernes 15 de agosto por del feriado del 17 de ese mes en el que se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín que se traslada para el lunes 18 y coincide con el Día del Niño.

Mientras que el del viernes 21 de noviembre se dispuso para un fin de semana largo a propósito del jueves 20, Día de la Soberanía Nacional en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado.

¿Qué feriados hay en 2025 y qué día caen?