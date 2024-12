Radio restringido y diligencias urgentes: las novedades del caso María Cash

El fiscal Eduardo Villalba, a cargo de la investigación de la desaparición de María Cash, se refirió a los nuevos datos y la detención de Héctor Romero, el camionero que la vio por última vez aquel 8 de julio del 2011 en la provincia de Salta. "Tenemos un radio mucho más restringido para hacer un rastrillaje exitoso, teniendo en cuenta todo el tiempo que pasó", apuntó. Por su parte, el Procurador de Salta, Pedro García Castiella -ex abogado de los Cash-, aseguró: "Tengo entendido que se van a ordenar unas diligencias urgentes, en la próxima semana".

"El camionero que era la última persona, ha quedado acreditado, en ver con vida a María Cash y que él señala que deja kilómetros más adelante. Nosotros pensamos que, en ese trayecto, él -por circunstancias que por supuesto no están claras- habría, aprovechándose del estado de vulnerabilidad, que estaba perdida y cansada, habría realizado algo. La mató en un estado de indefensión y descartó el cuerpo en ese trayecto", manifestó el titular de la fiscalía.

"En esta parte de la investigación, buscamos determinar dónde lo puede haber descartado. Nosotros ayer, en la declaración, le requerimos a esta persona que por un principio de conmiseración hacia la familia, nos dé ese detalle. Por supuesto que no lo hizo. Igualmente, nosotros tenemos una hipótesis en base a los impactos de las antenas telefónicas que fueron dando lugar en donde él se podría haber detenido. Tenemos un radio mucho más restringido para hacer un rastrillaje con éxito, sin dejar de tener en cuenta todo el tiempo que pasó; algo que dificulta la búsqueda, por supuesto".

Por su parte, el Procurador provincial Pedro García Castiella, ex abogado de la familia Cash, reconoció y mostró su "respeto" por el trabajo del fiscal federal de Salta, a cargo de la causa. "Yo he sido, cuatro o cinco años, querellante de la familia Cash. María Gallego, su mamá, siempre tuvo un reclamo y que mencionaba repetidamente, de que no había un equipo especial dedicado exclusivamente a la búsqueda. Era necesario un equipo. Cuando yo era abogado y había otro procurador acá, se buscó armar una mesa de trabajo integrada por investigaciones federales y colaborar con investigadores de nuestra provincia", manifestó.

"Se generó una unidad fiscal, llamada Unidad María Cash, que se dedicó -en el ámbito de la justicia federal y bajo la dirección del Dr. Villalba-, a repeinar e investigar punto por punto de nuevo la cantidad de hipótesis que habían ingresado a la causa, a la información que había llegado. Como se llegó a un punto donde no se avanzaba más, se decidió iniciar esta tarea con investigadores provinciales y federales en 2018", apuntó.

El resultado de dicho trabajo, termina en la detención del camionero. "Me acuerdo que, en 2017, vino gente con otra tecnología que comenzó a hacer un seguimiento de todo el seguimiento de las antenas de la región que abarcaban la Difunta Correa y los trayectos posibles de todos los testigos, que habían aportado información en esos días en los que María estuvo deambulando por esa zona", detalló el Procurador. La revisión de las antenas fue clave para volver sobre la teoría del camionero, que había sido desacreditada años pasados.

"Con este nuevo aporte de elementos, el repeinado de la causa y haber trabajado fuertemente en traer de nuevo a personas a declarar para aclarar cuestiones, se llegó a esta hipótesis que ahora tiene la fiscalía. Ahora tengo entendido que se van a ordenar unas diligencias urgentes, en la próxima semana", indicó García Castiella.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de encontrar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida y la posibilidad de conocer el motivo de su presunta muerte, el Procurador sostiene que es una pregunta "que no tiene un resultado unívoco" y que "sería muy difícil llegar a una certeza sobre cuál podría haber sido el móvil y la modalidad". "Primero habría que pensar en la posibilidad de encontrar el cuerpo; llegado el caso, se abre un abanico de hipótesis y posibilidades que podría llegar a ser impredecible. No solo la información de un examen de esos restos puede llegar a nutrir la investigación, sino que también se puede abrir la probabilidad de una serie de situaciones y conductas que podrían llegar a tomar los distintos investigados", concluyó.