Pedro Sánchez fue reelegido al frente del PSOE y prometió una "gran empresa pública de vivienda"

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue reelegido como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), celebrado en el Congreso Federal de Sevilla. Sánchez expresó que tiene "más ganas, más fuerza y más ilusión que nunca" para continuar trabajando.

Sánchez obtuvo el respaldo de 925 de los 1.028 delegados, lo que representa el 90% de los votos, y presentó su nueva Comisión Ejecutiva Federal. El secretario general mantuvo al núcleo duro de funcionarios que lo acompañaron hasta ahora. Esta reelección ocurre en un momento complicado debido a los procedimientos judiciales que afectan al PSOE.

"No me cansaré de decirlo: la militancia del PSOE es el corazón de nuestro proyecto", declaró Sánchez en su discurso de clausura. "Una militancia que siempre está presente, en los buenos momentos y también en los malos, cuando hay que defender la verdad frente a tanta mentira, cuando hay que defender la democracia frente a las conductas autoritarias que estamos viendo también en la política española", añadió.

Proyectos de Vivienda y Gestión

Sánchez también anunció que el Gobierno creará una "gran empresa pública de vivienda" y defendió sus seis años y medio de gestión, destacando la creación de empleo y crecimiento, así como la "reducción de las desigualdades y la reducción de gases que provocan el cambio climático".

Y apuntó la derecha y la ultraderecha españolas, representadas por el Partido Popular (PP) y Vox. 'No perdonan que gobernemos mejor que ellos", dijo y enfatizó que el éxito del PSOE "les aterra, les enoja y es la razón de sus ataques, su frustración y desesperación".

"Lo que nos toca a todos y a todas en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, y a mí, en consecuencia el primero, es dar un paso al frente; no un paso al lado ni un paso atrás. Tengo más ganas, más fuerza y más ilusión que nunca", afirmó.

Contrapunto del PP

Simultáneamente al 41º Congreso Federal del PSOE, el PP celebró este fin de semana la XXVII Intermunicipal, encabezada por su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien dirigió duras críticas a Sánchez. "Aguanta, Pedro, no dimitas, porque no te mereces irte con honor: te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", sostuvo Feijóo.

El Gobierno desplazó al embajador argentino en España y cambió al cónsul en Nueva York

Recientemente, el Gobierno desplazó este miércoles al embajador argentino en España, Roberto Bosch, y analiza quién será su reemplazante. Así lo confirmó la agencia Noticias Argentinas tras citar a fuentes oficiales. Además, Cancillería confirmó que cambiará al cónsul en Nueva York, Estados Unidos.

No hubo todavía un anuncio oficial desde Casa Rosada sobre el desplazamiento de Bosch de la embajada en España. Bosch formaba parte de la delegación diplomática que la administración libertaria heredó del gobierno del ex presidente Alberto Fernández, y que la ex ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino tampoco modificó.

El ex embajador en el país ibérico era quien había secundado a Ricardo Alfonsín durante su paso por esa sede diplomática en el país europeo. Con la llegada del gobierno del presidente Javier Milei, la planta diplomática se mantuvo y Bosch pasó a encabezar las relaciones con España.

Sí hubo una comunicación respecto al cambio de cónsul. "La Cancillería Argentina informa que el nuevo Cónsul General y Director del Centro de Promoción de la República Argentina en la Ciudad de Nueva York será el Ministro de Primera Clase Gerardo Díaz Bartolomé, quien asumirá próximamente sus funciones en los Estados Unidos de América", indicaron las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.