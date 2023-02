Alfa besó a una panelista de Gran Hermano: tensión en Telefe

Walter "Alfa" Santiago encaró a una panelista de Gran Hermano en la gala posterior a su eliminación ante Romina Uhrig. El incómodo momento que se vivió en el estudio de Telefe.

En el primer día de Walter "Alfa" Santiago fuera de Gran Hermano, se vivió una situación de absoluta tensión. Tras haber quedado eliminado ante Romina Uhrig, el experimentado participante de 61 años encaró a una de las panelistas del programa de Telefe y la besó en plena transmisión en vivo.

Durante la jornada del pasado lunes 13 de febrero, "Alfa" recibió varias preguntas picantes por parte de panelistas como Nancy Pazos, Sol Pérez y sobre todo de Laura Ubfal, quien a lo largo de la edición lo criticó duramente por sus actitudes dentro de la casa de GH. Justamente, y luego de que terminara el programa, Gastón Trezeguet subió un video en el que Walter besó a la periodista especializada en espectáculos.

El concursante de GH se levantó de su silla y se acercó a Laura para abrazarla. En dicho marco, y en medio de las risas, Nancy lo cruzó: "Yo soy tu peor enemiga así que ni te acerques". "No, no podés ser tan mala. Yo te quiero a vos desde hace muchos años", le respondió "Alfa".



Alfa de Gran Hermano besó a Laura Ubfal.

"Escuchame una sola cosa, el amor por Laura es lo único que importa", agregó Pazos. Inmediatamente después, "Alfa" besó a Laura Ubfal en la mejilla y Nancy reaccionó: "Laura, te va a dar un beso en la boca...". "Está alertado por el Mago sin Dientes. El problema es ese", acotó la periodista, con un tono de humor.

Finalmente, y en otro de los videos que subieron los propios panelistas de Gran Hermano, Walter bromeó con la panelista y señaló: "Vine acá para conocer a Laura Ubfal, nada más. La amo". "No puedo creer cómo la amás porque no sabés cuánto te odia", acotó Nancy Pazos. Y "Alfa" disparó, de manera irónica: "Me mandaba mensaje por Instagram hace casi cuatro meses. Tengo los mensajes... ah, no, los borré porque son comprometedores, ja".

Alfa habló sobre su relación con Camila en Gran Hermano

Un día después de su eliminación, el participante de 61 años asistió a El Debate de Gran Hermano y habló de la relación que lo unía a Camila. Sin embargo, intentó justificarse ante las actitudes que tuvo con la joven que muchos televidentes acusaron de "manipuladoras", "misóginas" y "fuera de lugar".

Cuando los panelistas empezaron a profundizar sobre algunas de sus actitudes cuestionables hacia la participante, Walter negó todo y aseguró que "todo era un juego". “Yo no lo viví como un sometimiento. Yo lo viví como que todo lo que hacía Camila molestaba. Es un juego y estaba jugando. Si me equivoqué, listo perdí”, se justificó el exparticipante.

Luego, Walter hizo hincapié en uno de los últimos dichos que terminaron por dejarlo fuera de la casa que fue cuando le dijo a Julieta que él intentaría mantener una relación amorosa con Camila fuera de la casa. En este marco, "Alfa" aseguró que fue algo que dijo de forma adrede para medir a sus compañeras. "Lo que dije de Camila fue a propósito. Yo varias cosas las hice o dije para ver cuánto tiempo tardaban en ir a contarlo a la habitación", confesó.

Además, también habló de su vínculo con Marcos y las especulaciones de que él estaba celoso del salteño porque Lattanzzio gustaba de él. "A Marcos lo nominé porque pensé que nadie lo iba a nominar. No estaba celoso de Marcos, para nada", aseguró Walter "Alfa" con seriedad.

Por último, "Alfa" se refirió a la situación que empezó a debilitarlo dentro de la casa y no se mostró arrepentido de su actitud con los últimos participantes que ingresaron. "Yo a Ariel y Camila los recibí con la mejor. Pero sentí que hubo un gran vacío hacia Camila, yo creo que les jodió todo de ella. Yo creo que Camila es una persona brillante, que se destaca", empezó por decir "Alfa". Luego, añadió: "Lo de Ariel fue más allá. No tengo nada personal contra él porque estaba jugando. Pero cuando me trató de que yo estaba sometiendo a una mujer vulnerable y ahí yo me lo quería comer crudo, porque el entró después de haber leído todo el reglamento. Estaban 14 personas mirando".