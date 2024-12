La criminal patada a Fausto Vera en la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Mineiro

La criminal patada en Mineiro vs. Botafogo por la final de la Libertadores

El argentino Fausto Vera sufrió una fuerte patada en el inicio de la final de la Copa Libertadores de América. El futbolista de Atlético Mineiro cayó en el verde césped del Estadio Más Monumental después de la infracción de Gregore, quien conectó su botín con la cabeza del exhombre de Argentinos Juniors. Por supuesto, la acción perjudicó al Fogao, que se quedó con 10 hombres por la expulsión de su futbolista tempranamente.

De esta manera, condicionó a su equipo que después de eliminar a Peñarol llega con la ilusión de ganar por primera vez en la historia el torneo continental. Claro que, no es nada fácil y más aún sabiendo que juegan con uno menos y es una preocupación. Por otro lado, para los de Gabriel Milito que dejaron a River Plate en el camino en semifinales, es sumamente positivo teniendo en cuenta el partido por delante.

La expulsión de Gregore al minuto obligó al cuerpo técnico del Botafogo a cambiar el esquema y cuidar el cero en su arco debido a la inferioridad en el campo de juego. Mientras tanto, Fausto Vera continuó en cancha ni bien se recuperó ya es una de las piezas fijas del Mineiro que sueña con ganar por segunda vez la Copa Libertadores.

Escándalo en Mineiro: el fuerte cruce de Deyverson con un compañero antes de la final de la Libertadores

Atlético Mineiro se enfrentará a Botafogo este sábado 30 de noviembre en el Estadio Más Monumental por la gran final de la Copa Libertadores y en uno de los últimos entrenamientos hubo un fuerte cruce de Deyverson con su compañero chileno Eduardo Vargas. El delantero brasileño que se lució en la semifinal de ida contra River Plate fue protagonista del hecho luego de enojarse con el trasandino y atacarlo en plena práctica. Por supuesto, el momento no pasó desapercibido y despertó la curiosidad de los usuarios en las redes.

Es que muchos cuestionaron esta acción opinando de que sólo se trataba de una broma cuando reaccionó contra Vargas. Es que este último corrió para pegarle desde atrás y luego fue a buscar una pelota sin esperar que el atacante lo vaya a buscar para pelearlo. Esto generó una gresca en la que otro de los futbolistas del plantel comandado por Gabriel Milito intervino para separarlos ya que estuvo cerca de terminar en un verdadero escándalo ante las cámaras.

El guiño de Deyverson a Boca en la previa de la final de la Copa Libertadores

El próximo sábado 30 de noviembre, Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentarán en el Estadio Monumental en una nueva edición de la final de la Copa Libertadores. A dos días del encuentro definitorio, Deyverson, figura del 'Galo' en la serie de semifinales frente a River Plate (anotó dos goles en la ida en Brasil), habló con ESPN, se refirió a su fanatismo por Boca Juniors, máximo rival del 'Millonario', y contó cuáles fueron las reacciones de los hinchas tras eliminarlo en el certamen continental: "Boca no me llamó pero los hinchas me mandaron muchos mensajes".

Noticia en desarrollo...