El guiño de Deyverson a Boca en la previa de la final de la Copa Libertadores: "Si suena el teléfono"

El brasileño, figura en la serie contra River Plate, demostró nuevamente su inclinación por el 'Xeneize', su eterno rival.

El próximo sábado 30 de noviembre, Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentarán en el Estadio Monumental en una nueva edición de la final de la Copa Libertadores. A dos días del encuentro definitorio, Deyverson, figura del 'Galo' en la serie de semifinales frente a River Plate (anotó dos goles en la ida en Brasil), habló con ESPN, se refirió a su fanatismo por Boca Juniors, máximo rival del 'Millonario', y contó cuáles fueron las reacciones de los hinchas tras eliminarlo en el certamen continental: "Boca no me llamó pero los hinchas me mandaron muchos mensajes".

El atacante brasileño de 33 años detalló su vínculo con el 'Xeneize', club del que ya expresó su deseo de vestir su camiseta hace un tiempo: "Me gusta mucho por Maradona, primero. También Cavani y Riquelme... Yo miraba a Boca jugar, jugué contra Boca también en su cancha con su afición y su estadio histórico. Eso me ha hecho enamorarme de Boca: la afición, el estadio, la historia, todo lo que Boca ha hecho en el mundo del fútbol". Y destacó por sobre todas las cosas a los hinchas del cuadro y su manera de alentar: "La forma en que los hinchas cantan y no paran: si están mal, si están bien, si pierden, si ganan... Todo eso me ha hecho enamorarme".

Deyverson habló sobre su provocativa jugada frente a River en la ida de las semifinales: "Carismático"

El delantero de Atlético Mineiro charló también sobre la jugada que se hizo viral en redes sociales en el primer encuentro contra el equipo argentino, en la que amagó con sacar rápido una falta y se tomó el pie para "estirar". El brasileño mencionó a su excompañero en el 'Galo' Ignacio Fernández, ahora en el 'Millonario', de quien dijo que "no le dijo nada" acerca de la jugada "porque ya sabe cómo soy". "Yo soy así, no voy a cambiar porque a una persona no le gusta mis formas. Yo soy carismático, hago bromas, siempre con una sonrisa... Yo soy así desde niño, ¿por qué voy a cambiar ahora?", finalizó.

Deyverson sobre la chance de jugar en Boca: "Sería una locura"

En una entrevista con Olé el año pasado, Deyverson expresó su deseo de vestir algún día los colores azul y oro: "Si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff.. Me gustaría pasar por Boca porque soy un jugador de ir al frente y veo que Boca tiene mucho de eso. La verdad es que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial", declaró. Además, sumó a un excompañero suyo en el Palmeiras para sumarse en su futuro proyecto: "También por todos los jugadores que jugaron ahí: Carlitos Tévez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos. Ojalá algún día pueda jugar con Felipe Melo en La Bombonera con los hinchas cantando. Sería una locura", añadió.