Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó fuertes períodos de inestabilidad que afectarán este fin de semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Producto de la ciclégenesis devenida de la baja presión atmosférica, la Ciudad de Buenos Aires y las localidades linderas del Conurbano bonaerense registrarán lluvias y tormentas, con viento intenso del sector Este.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA?

En consonancia con las proyecciones publicadas por el SMN, el meteorólogo Christian Garavaglia de Meteored anticipó que el AMBA podrá mostrar el sábado 10 de enero grandes discrepancias en su caudal de lluvia, siendo los más elevados en las zonas ribereñas con máximos que podrán superar los 30 mm.

"Sumado a esto, tendremos el accionar del viento, que irá cambiando del este al sur a lo largo del día, con ráfagas que podrían superar localmente los 50 km/h", amplió el profesional.

Lejos de profundizar el escenario de inestabilidad, la región metropolitana se encaminará el domingo 11 hacia un período de normalización en relación a la crecida en el Río de la Plata, cesando la probabilidad de lluvias y el viento sur que tenderá a amainar.

Pronóstico del tiempo para el AMBA durante el fin de semana

Sábado 10 de enero

Lluvias aisladas - Viento predominante del sector Este

Temperatura mínima: 19° C

Temperatura máxima: 24° C

Domingo 11 de enero

Cielo mayormente nublado - Viento predominante del sector Sur