Carmen Barbieri hizo el comentario menos pensado sobre la ex de Fede Bal: "Muy triste"

La capocómica se despachó sobre el conflicto entre Sofía Aldrey y Fede Bal. Carmen Barbieri se mostró triste por la situación de su hijo.

Carmen Barbieri habló una vez más sobre la separación de su hijo Federico Bal y Sofía Aldrey. La hija del capocómico Alfredo Barbieri contó cómo vive el actor este momento de exposición tras sus infidelidades a su expareja.

"Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo", comenzó su descargo la actriz y cantante en diálogo con Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve. Y agregó: "Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste".

Barbieri se pronunció sobre su vínculo con Sofía Aldrey y se mostró enojada porque la joven ofreció mensajes privados a la prensa: "Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia".

La respuesta de Nazarena Vélez a Carmen Barbieri

Yanina Latorre fue quien dio a conocer el contenido de los chats de Fede Bal con otras personas y Carmen Barbieri se refirió a las caras que Nazarena Vélez, también panelista de LAM, hacía mientras su compañera daba esa información. "Los comentarios de la gente que no lo quiere son bárbaros. Hay que verle las caras a la gente. Diciendo ‘viste, tenía razón’. Si yo hablara… Si yo hablara. Sabés que te lo estoy diciendo a vos. Si yo contara la verdad. Entonces, no hagan caras", soltó Carmen.

Nazarena no se quedó callada y arremetió: "No entendí mucho lo de Carmen que se enojó conmigo porque hice caras cuando hablábamos del tema. Que lo maneje en terapia, yo estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y escucho que dicen que 'se van a tatuar un pene' me voy a reír porque sino no estaría prestando atención".

"La verdad es que no me interesa, estoy a días de ser abuela. Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir perdón y ahora me amenaza", concluyó Vélez.