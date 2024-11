El dólar en Brasil alcanzó su máximo histórico al llegar a los 6 reales

El dólar en Brasil se disparó en la ronda de este jueves y el real tocó su máximo histórico al llegar a 6,00 reales, al momento del cierre quedó en 5,98 reales. El alza de la moneda extranjera se dio luego de que el equipo económico anunciara un paquete de medidas que incluyen un fuerte recorte del gasto público que permitirá al Gobierno ahorrar 11.800 millones de dólares en los próximos dos años y y eximir del impuesto a las ganancias a quienes ganen menos de 840 dóares al mes, un faltante que será suplido por el cobro de un impuesto a los superricos.

Los anuncios eran esperados hace semanas pero llegaron recién el miércoles a la noche en boca del ministro de Hacienda y ex candidato presidencial, Fernando Haddad. El primer impacto en los mercados no fue bueno dado que ve comprometido el control del déficit público, que en estos momentos roza el 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país, y de la deuda, que ronda el 80 % del PIB. Hoy, para llevar calma, Haddad explicó que se trata de "una reforma neutra, que no aumenta ni reduce la recaudación", sino que "la hace más justa".

Los anuncios y la disparada del dólar en 2024

Ante la prensa, Haddd explicó en detalle el paquete económico en un intento por recuperar el crédito del mercado financiero. El Gobierno avanazará en un recorte en el gasto público que permitirá al Gobierno ahorrar 70.000 millones de reales (11.800 millones de dólares) en los próximos dos años y pondrá límites a algunos beneficios sociales, a las pensiones de los militares y a los 'supersalarios' de algunos cargos públicos, entre otros ajustes, según explicó EFE. En simultáneo condonará el pago del impuetso a la renta -lo que en Argentina se conoce como Impuesto a las Ganancias- a todos aquellos que ganen menos de 840 dólares. Para compensar esa posible caída en la recaudación, el Gobierno quiere aumentar los impuestos que pagan los más ricos (el 0,01% más rico de país).

En lo que va de año, el dólar se apreció un 23,4 % frente a la divisa brasileña. En diciembre de 2023 el real costaba 4,80 y hoy alcanzó los 6 reales por dólar. La inflación, en el mismo período, fue del 4%. De manera que Brasil está viviendo un proceso inverso a la Argentina que acumula una inflación anual de más del 150% mientras que el dolar está incluso unos pesos más baratos. Este escenario tensiona las economías regionales, sobre todo la argentina dado que al mismo tiempo que Brasli se vuelve más competitiva en dólares y para la exportación, Argentina se vuelve más cara.