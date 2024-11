Emoción en el folklore por lo que pasó con Diego Arnedo de Divididos

El folklorista santiagueño Mario Arnedo Gallo fue homenajeado en Hurlingham, con la presentación de su hijo, Diego Arnedo, uno de los líderes de Divididos.

El folklorista santiagueño Mario Arnedo Gallo es uno de los distinguidos compositores de la música popular y fue uno de los vecinos de Hurlingham más famosos, por eso el municipio y su familia realizaron un emotivo homenaje en conjunto. Su hijo, Diego Arnedo, el líder de Divididos, el Coro Polifónico, el Ballet de Folklore, el cuartero La Clavija y la Orquesta de Cámara, entre otros artistas, fueron parte de la noche especial.

En el marco del reconocimiento a vecinos destacados de la cultura, todos los mencionados se reunieron en Hurlingham, donde interpretaron la obra del músico fallecido en 2001 y repasaron múltiples anécdotas de su vida ligada al folklore y a la música en general. En ese distrito, el autor de letras que siguen sonando residió por más de 40 años y fue el lugar donde hizo gran parte de su obra, pero siempre conmemorando a su Santiago del Estero natal.

Organizado por las autoridades locales, los amigos, hijos, nietos y bisnietos del músico protagonizaron una noche llena de folklore y anécdotas en la que recordaron al autor de "Salavina", "Pelusitas de Totora", "La Amanecida" (con Hamlet Lima Quintana), "La Flor Azul", entre otras composiciones destacadas de la música popular argentina.

De esta manera, el Coro Polifónico, el Ballet de Folklore, el cuartero La Clavija y la Orquesta de Cámara, todos elencos artísticos del municipio, hicieron distintas versiones de temas de Arnedo Gallo. Luego, la familia subió al escenario para contar distintas facetas del músico fallecido a los 86 años. Como se mencionó, participaron sus hijos Felicitas, Gonzalo, Santiago y Diego, quien narró que su padre le enseñó a tocar el bombo de muy chico.

Mario Arnedo Gallo compartió escenario con Divididos.

El legado musical de Mario Arnedo Gallo a su familia

“Yo me sentía rara –dijo Felicitas-. Cuando me preguntaban que era mi papá decía que era empleado. Ya de grande, radicada en España, un grupo de folklore cantó temas de él y sentí una emoción como si un rayo me atravesara”. A su turno, Diego, que fue el que heredó “el oficio” de músico, rememoró que su padre le enseño a tocar el bombo de muy chico. “El bombo era más alto que yo. Mi viejo me subía a su falda y me tomaba las manos para hacer juntos el repiqueteo en el bombo, cuando me soltaba, me perdía y él se reía mucho”, dijo uno de los líderes de "La Aplanadora del Rock".

Luego, el menor de los Arnedo, Santiago, dijo que cuando caminaba con su padre las calles de Santiago del Estero, tardaban horas en hacer un par cuadras: “Todos lo querían saludar, todos se paraban a charlar con él”. Y Gonzalo, otro de los herederos, contó que las noches en la quinta de Hurlingham eran muy largas: “Venían los amigos, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, los Ábalos, Buenaventura Luna, Tonito Rodríguez Villar. Los veíamos tocar hasta que nos teníamos que acostar porque al otro día íbamos al colegio, y cuando nos levantábamos, todavía estaban allí”.

Del anecdotario participaron también amigos de la familia y uno de sus nietos, luego, Diego Arnedo en bombo, acompañado por su hermano Gonzalo y Gabriel y Verónica Venosi, hicieron "Para que vuelvas", "La amanecida" y "La vuelta del santiagueño" y el cierre fue con toda la familia arriba del escenario cantando "La Flor Azul". El cierre estuvo a cargo del Ballet Juvenil de Folklore de la Municipalidad, mientras en el hall de exposiciones del centro cultural se proyectaba la película "Aire de Chacarera", filme documental que uno de sus nietos, Popa Arnedo y Nicolás Tacconi, hicieron sobre la vida y obra del músico.