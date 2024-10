Emoción en el folklore por lo qué pasó en el show de Divididos: "Tenemos claro"

Divididos honró al folklore en el recital en el estadio de Argentinos Juniors.

Divididos, además de reafirmar por qué es "La Aplanadora del Rock", volvió a demostrar su destreza para interpretar folklore. La banda se presentó el último sábado en el estadio de Argentinos y generó un pogo “chacarerístico” en el corazón del barrio porteño de La Paternal.

En un show lleno de sorpresas, uno de los momentos más celebrados del recital fue la única canción que el grupo había adelantado que interpretaría. Incluso habían preparado pañuelos para la ocasión.

"Tenemos en claro que la chacarera no se baila con pañuelos, pero queríamos usar un símbolo celeste y blanco", aclaró Ricardo Mollo antes de comenzar a tocar "La Flor Azul". Se trata de una composición de Mario Arnedo Gallo, el padre de Diego Arnedo -el bajista del grupo- y registrada en el disco Amapola Del 66 y grabada por íconos de la música de Argentina como Mercedes Sosa.

Para dicha canción, Divididos invitó al escenario a la violinista Sara Ryan y el integrante del grupo folklórico Tres Mundos, Juan Gau, aportaron la instrumentación adecuada para transformar a La Paternal en una peña.

La clásico del folklore fue muy celebrado por las más de 20 mil personas que presenciaron el show de "La Aplanadora del Rock", pese a que la banda había avisado a través de la redes que iba a formar parte de la lista. "¿Qué decías Ricardo?", preguntó Arnedo. "Te decía si el piso está firme... ", indagó Mollo y su compañero le respondió: "Sí, está firme porque veo que lo están ajustando, justamente ¿para qué? ¿Para un dancing?"

"Y porque ponele que a vos se te ocurra zapatear acá. ¿Qué hacés?", consultó el cantante y pareja de Natalia Oreiro. "No, zapateas tranquilamente" contestó el bajista y Catriel completó:"Sí, está hecho para eso".

"Voy a decir algo que no debería decirlo. Pero vamos a tocar La Flor Azul", dijo frente a cámara Mollo."La del abuelo Mario", exclamó Arnedo sobre la creación de su padre. "¿Cómo ven un 'pogo chacarerístico' acá? Pañuelos", se preguntó el cantante. "Yo no voy a bailar porque bailo como el or...", afirmó el baterista. "No, vos no porque vas a tener que tocar. Tienen ganas de bailar, vengan les ofreceremos pañuelos", agregó Ricardo y Arnedo cerró: "Un patio santiagueño, como dijo acá el baterista".

El público de Divididos se acordó de Milei y apoyó a las universidades

En la previa del show de Divididos en el Estadio Diego Armando Maradona de Argentinos Juniors, el cantante y guitarrista, Ricardo Mollo, se refirió a la situación del país y advirtió que “Mucha gente la está pasando mal”.

Luego, ya durante el concierto, Ricardo Mollo lanzó un claro pronunciamiento en defensa de la Universidad Pública Argentina ante los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei. "Aguante la universidad pública", exclamó tras cantar Sé vos, junto al exguitarrista de Almafuerte, Marcelo "El Tano" Marciello.

La frase del cantante se escuchó tras la arenga del público que en varios momentos cantó en contra del gobierno de Javier Milei. “La Patria no se vende”, se escuchó entre la gente.

“Y ya lo ve, y la ve, el que no salta votó a Milei”, fue otro de gritos los gritos que se escucharon durante el recital.