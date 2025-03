¿Cuánto tiempo puedo tener prendido el aire acondicionado?

Ya sea que haga mucho calor o mucho frío, el aire acondicionado para muchos se ha vuelto casi indispensable. Sin embargo, no hay que perder de vista el impacto de tenerlo muchas horas prendido en la salud, en el ambiente y, fundamentalmente, en el bolsillo. ¿Cuánto tiempo podés tener prendido el aire acondicionado?

El Gerente de Marketing de la marca de aires acondicionados YORK para Latinoamérica, Daniel Sandoval, aseguró que utilizar durante muchas horas seguidas el aire acondicionado no lleva a que este se rompa o funcione mal. "Estos dispositivos están preparados para trabajar hasta 24 horas seguidas sin sufrir desperfectos. Aunque es verdad que mantenerlos encendidos durante varios días consecutivos sí podría generar un problema", señaló.

El ejecutivo explicó que los aires acondicionados convencionales apagan y encienden el motor cuando detectan que es necesario, por lo que usarlo de manera continua no lleva a que el compresor funcione de forma permanente. Además, existe la tecnología Inverter que también pueden utilizarse durante un periodo largo de tiempo, ya que el motor trabaja de forma constante y no sufre con sucesivas paradas y puestas en marcha; lo cual reduce la velocidad del motor para ahorrar energía y a su vez el refrigerante utilizado para enfriar el aire.

¿Qué pasa si dejó mucho tiempo el aire acondicionado prendido?

Respecto a la salud y los diferentes mitos de que tenerlo prendido puede hacer enfermar, Sandoval aseguró que encender el aire acondicionado durante varias horas, incluso a la noche, no perjudica a las personas si se usa de manera apropiada. "Para evitar resfríos, el mejor consejo es que se vigile bien el termostato, para que no baje de los 24 o 26 grados. Durante el día, se puede regular según las necesidades y el calor en el exterior, incluso lo mejor es apagarlo si en algún momento las temperaturas son más agradables", detalló.

Aunque agregó que por la noche hay que tener más cuidado, ya que allí es más difícil estar atentos a la temperatura. "Casi todos los aparatos modernos cuentan con un modo nocturno, que permite establecer una temperatura adecuada, que no enfría en exceso y además ahorra energía", recordó.

No obstante, si bien el uso continuado del aire acondicionado no tiene por qué afectar negativamente a la salud, sí puede perjudicar al medioambiente. "Para mitigarlo, el termostato debe establecerse en una temperatura media, de unos 26 o 27 grados. Aunque la casa tarde más en enfriarse, lo hará progresivamente y consumiendo menos energía. También es lógico cerrar puertas y ventanas intermedias, acotando la superficie a enfriar, para que el aire no se disperse y baje la temperatura rápidamente", concluyó el ejecutivo de YORK.

Cabe recordar que cuánto más tiempo se tenga encendido más luz gastará y más elevada llegarán las tarifas, por eso, la clave es regular el consumo. Para gastar menos, el especialista recomendó encender el aire acondicionado de las habitaciones en las que hace más calor y dejar el de los espacios más frescos para momentos de emergencia, como una ola de calor.

También mencionó que es propicio complementar el uso de estos equipos con otros métodos de refrigeración cuando el equipo se encuentra apagado, como los ventiladores y las aperturas de ventanas para aprovechar las corrientes de aire natural, siempre que sea posible. "Muchas veces, estas acciones bastan para que la casa esté a una buena temperatura".