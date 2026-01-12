Las bolsas europeas caen ante el plan de Trump sobre los tipos de interés en tarjetas de crédito

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

‍Las bolsas europeas caían el lunes mientras las tensiones entre el Gobierno ‍estadounidense y ⁠el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volvían cautelosos a los mercados globales y la petición del presidente de EEUU, Donald Trump, de limitar a un año los tipos de interés de las tarjetas de crédito pesaba ‌sobre los bancos.

El índice paneuropeo ⁠STOXX 600 cedía un 0,2% ⁠hacia las 0807 GMT. Los bancos eran el mayor lastre del índice, con una ‍caída del 1,1%.

Barclays caía un 4,5%, alcanzando su mínimo en casi ⁠un mes, y HSBC bajaba ‌alrededor de un 1%.

El viernes, Trump propuso limitar al 10% los tipos de interés de las tarjetas de crédito durante un año a ‌partir ‌del 20 de enero, pero no dio más detalles.

Los inversores también huían a activos refugio después de que los representantes de ​Trump amenazaran con acusar a Powell por los comentarios en el Congreso sobre un proyecto de renovación de edificios. Powell dijo que se trataba de un intento de influir en los tipos de ‍interés.

Mientras tanto, AstraZeneca descendía casi un 1% tras perder su puesto en el índice Nasdaq-100.

La biotecnológica francesa Abivax subía un 22,8%. En una entrevista concedida a Bloomberg News, ​Marc de Garidel, consejero delegado de Abivax, afirmó que las grandes empresas farmacéuticas ​no pueden ignorar el potencial del fármaco experimental de su empresa contra ⁠la enfermedad inflamatoria intestinal.

Con información de Reuters