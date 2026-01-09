Rusia dice haber disparado su misil hipersónico Oreshnik contra Ucrania

Rusia trasladará misiles balísticos a Bielorrusia

El ‍ejército ruso dijo el viernes de que había disparado su misil hipersónico Oreshnik contra ‍un objetivo en ⁠Ucrania, en el marco de lo que calificó de ataque masivo nocturno contra instalaciones energéticas y centros de fabricación de drones en ese país.

El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que el ataque fue una respuesta a un intento de ataque ucraniano con drones contra una de las ‌residencias del presidente Vladimir Putin a ⁠finales de diciembre.

Kiev ha ⁠calificado de "mentira" la afirmación rusa de que intentó atacar la residencia, en la región rusa de Nóvgorod.

El ‍gobernador de la región occidental ucraniana de Leópolis había dicho anteriormente que ⁠un ataque ruso había alcanzado ‌un objetivo de infraestructura, que según informaciones no verificadas de las redes sociales era un enorme almacén subterráneo de gas.

Reuters no pudo verificarlo.

Los medios de comunicación ucranianos habían citado ‌a la ‌Fuerza Aérea de Ucrania diciendo que en el ataque se había utilizado un misil balístico que había viajado a una velocidad de casi 13.000 kilómetros por hora.

Moscú ​disparó por primera vez un Oreshnik —que significa "avellano" en ruso— contra lo que dijo que era una fábrica militar en Ucrania en noviembre de 2024. En aquella ocasión, fuentes ucranianas afirmaron que el misil llevaba ojivas falsas, no explosivos, y causó daños ‍limitados.

Putin ha afirmado que el misil de alcance intermedio Oreshnik es imposible de interceptar debido a velocidades supuestamente superiores a 10 veces la velocidad del sonido y que su poder destructivo es comparable ​al de un arma nuclear, incluso cuando lleva una ojiva convencional.

Algunos responsables occidentales han expresado su escepticismo ​sobre las capacidades del Oreshnik. Un representante estadounidense dijo en diciembre de 2024 que el ⁠arma no se consideraba un revulsivo en el campo de batalla.

Con información de Reuters