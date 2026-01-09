Organizaciones de derechos humanos denuncian 51 muertos por las protestas en Irán

Distintas organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos presentes en Irán denunciaron este viernes que hay al menos 51 muertos hasta ahora en las protestas que desde hace 15 días azotan al país islámico, de los cuales nueve de ellos serían menores de edad. La represión se recrudeció esta semana después de que el gobierno iraní decretara el corte de internet en todo el territorio nacional, ante la sospecha de las autoridades del régimen de que hubiera "injerencia extranjera" en las movilizaciones.

El conflicto social en Irán estalló el 28 de diciembre cuando, a partir de la devaluación del 52% del rial iraní frente al dólar que confirmó el gobierno, comerciantes y sectores económicos afectados por la medida salieron a la calle a reclamar por la inestabilidad financiera. En ese contexto tanto Estados Unidos como Israel aprovecharon las protestas para pronunciarse a favor y advertir que Irán se vería "golpeada muy gravemente" si llegasen a morir manifestantes.

Mientras que el presidente Donald Trump prometió estar "dispuesto a intervenir en el conflicto", el premier israelí Benjamín Netanyahu llegó a instigar las protestas al afirmar que "es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos". Tras esto, el ayatolá y líder supremo iraní, Alí Jamenei, y parte de su gobierno aseguraron "reprimir con fuerza" si llegasen a descubrir apoyo internacional para desestabilizar al régimen.

En ese contexto Jamenei decretó un apagón de internet en todo el país, que provocó la interrupción de las llamadas telefónicas, la cancelación de ‍vuelos y una actualización intermitente de los sitios ⁠web de noticias iraníes, por lo que las noticias del país islámico llegan con dificultad.

"El apagón de Internet recuerda la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019 en las que cientos de manifestantes fueron asesinados. En los últimos trece días, el uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento", ha dicho en un comunicado Mahmud Amiri-Moghaddam, director de la ONG opositora Iran Human Right.

El Gobierno iraní refuerza las amenazas por "injerencia extranjera"

Tanto Jamenei como otros funcionarios difundieron amenazas a los manifestantes por las sospechas de influencia externa en las protestas. Uno de los primeros en referirse a esto fue el jefe del aparato judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, quien calificó este mismo viernes de "alborotadores" a los manifestantes y prometió aplicar "severos castigos" contra aquellos que estén involucrados en los disturbios.

En ese mismo sentido hablaron desde el servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quienes si bien advirtieron que la "continuación de esta situación es inaceptable", aclararon que "la sangre de las víctimas recae" sobre los "autores intelectuales" de las protestas, como una referencia sutil a otros países.

"El pueblo iraní considera legítimo el derecho a tomar represalias contra la propagación de la inseguridad", reza un comunicado difundido hoy mismo por la agencia Tasnim. Aseguraron además que las represalias son legítimas si sirven tanto para "preservar la seguridad en el país" como para "salvaguardar los logros del régimen".

El propio Jamenei señaló también que "el principal responsable e instigador de los disturbios" es el presidente Donald Trump, en un discurso emitido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

Europa rechaza las protestas y piden a Jamenei "garantizar la paz" en su población

Los gobiernos de Francia, Reino Unido y Alemania expresaron en un comunicado su "profunda preocupación" por la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes, a la par que condenaron "enérgicamente" la muerte de los 51 manifestantes en las protestas.

"Las autoridades iraníes tienen la responsabilidad de proteger a su población y deben permitir la libertad de expresión y de reunión pacífica sin temor a represalias. Instamos a las autoridades a actuar con moderación, abstenerse de la violencia y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos iraníes", han sentenciado en un comunicado conjunto los líderes de los tres países.