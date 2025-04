A sus 98 años, Mirtha Legrand desnudó su lado más sensible y conmocionó al espectáculo: "Cuando me vaya"

Mirtha Legrand y su costado más sensible a poco de cumplir 98 años.

Mirtha Legrand es sin dudas una de las celebridades de la televisión y el espectáculo con una extensa trayectoria en los medios. En una de sus últimas apariciones públicas, la diva que acaba de cumplir 98 años lanzó una frase que resonó en el ambiente ya que sacó a relucir su costado más sensible. "Cuando me vaya de este mundo", arrojó.

Hasta diciembre de 2024, Mirtha Legrand estuvo en El Trece con su programa que se emitió los sábados por la noche. Durante este 2025, todavía no se anunció su regreso a la pantalla chica, pero la conductora se sigue mostrando activa visitando distintos escenarios teatrales, un rubro que experimentó además del de la televisión.

Mirtha Legrand estuvo en el Palacio Libertad luego de ver su homenaje "Mirtha, El Mito" de Muscari.

En este marco, visitó el Palacio Libertad para ver su homenaje Mirtha, El Mito, dirigido por José María Muscari. "Le he dedicado mi vida a esta profesión. El público siempre me ha distinguido con su cariño. Nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto. Todo el mundo me abraza, me besa y soy la mujer más feliz del mundo. Me hubiera gustado que mi familia esté aquí esta noche ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia", expresó visiblemente emocionada.

"Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo no me olviden. Esto es demasiado. Me he emocionado tanto... todo lo que han visto es verdad ¡Yo voy a recomendar esto a todo el mundo!", agregó efusiva mientras el público comenzó a aplaudir. A sus 98 años, Mirtha Legrand continúa vigente con sus compromisos laborales a la espera de lograr un acuerdo con El Trece para volver con sus clásicos programas.

Mirtha Legrand contraatacó luego del escándalo que desataron los dichos de Cecilia Milone en su contra. "La Chiqui" no quedó con la boca callada y se defendió ante el picante descargo de la cantante que estuvo muy unida al fallecido Chico Novarro.

La pelea mediática arrancó cuando Mirtha recibió en sus mesazas a Julieta Novarro, hija de Chico Novarro que menospreció a Cecilia Milone por la relación que mantuvo con su papá. El recorte llegó a Cecilia y ella no dudó en responder, de forma picantísima: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora". Aunque no mencionó a Mirtha Legrand, se supo que Milone hacía referencia a los festejos de la conductora por sus 98 años.

Lejos de quedarse callada, Mirtha Legrand lanzó un dardo contra Cecilia Milone en su programa y aclaró su versión de los hechos: "Como yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante. Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca".

También, Mirtha Legrand aportó detalles y dio a entender que nunca se puso en contacto con Cecilia Milone, revelando un dato inesperado para los televidentes que está relacionado a la histórica cantante de tango: "Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela Tinayre, porque éramos muchos. Entonces lo hicimos en casa de Marcela. No entraban en mi casa. Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora… Es un homenaje, de algún modo, que me hacen".