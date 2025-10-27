La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 27 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 27 de octubre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 27 de octubre de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 4812
- 1: 4812
- 2: 4552
- 3: 9673
- 4: 1214
- 5: 1193
- 6: 4454
- 7: 2368
- 8: 4339
- 9: 6933
- 10: 0998
- 11: 0886
- 12: 9404
- 13: 3402
- 14: 7855
- 15: 0778
- 16: 3871
- 17: 6188
- 18: 4012
- 19: 4479
- 20: 3556
Letras de la Nacional: BFMS
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 3722
- 1: 3722
- 2: 7062
- 3: 0929
- 4: 0209
- 5: 4878
- 6: 2617
- 7: 4414
- 8: 7271
- 9: 2356
- 10: 0074
- 11: 6743
- 12: 1901
- 13: 8813
- 14: 6468
- 15: 6739
- 16: 0607
- 17: 8355
- 18: 2146
- 19: 5546
- 20: 5227
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 7820
- 1: 7820
- 2: 2914
- 3: 5052
- 4: 1418
- 5: 2258
- 6: 8229
- 7: 9098
- 8: 1254
- 9: 1714
- 10: 6116
- 11: 7193
- 12: 9380
- 13: 8479
- 14: 1633
- 15: 1651
- 16: 1718
- 17: 9906
- 18: 4534
- 19: 9601
- 20: 1994
Letras de la Nacional: AFGV
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0499
- 1: 0499
- 2: 8312
- 3: 0945
- 4: 6240
- 5: 9242
- 6: 2785
- 7: 8840
- 8: 8060
- 9: 3020
- 10: 6545
- 11: 2663
- 12: 4688
- 13: 7849
- 14: 6341
- 15: 4886
- 16: 0954
- 17: 6312
- 18: 2261
- 19: 7143
- 20: 9908
