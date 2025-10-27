EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 27 de octubre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 27 de octubre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 27 de octubre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 4812

  • 1: 4812
  • 2: 4552
  • 3: 9673
  • 4: 1214
  • 5: 1193
  • 6: 4454
  • 7: 2368
  • 8: 4339
  • 9: 6933
  • 10: 0998
  • 11: 0886
  • 12: 9404
  • 13: 3402
  • 14: 7855
  • 15: 0778
  • 16: 3871
  • 17: 6188
  • 18: 4012
  • 19: 4479
  • 20: 3556

Letras de la Nacional: BFMS

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 3722

  • 1: 3722
  • 2: 7062
  • 3: 0929
  • 4: 0209
  • 5: 4878
  • 6: 2617
  • 7: 4414
  • 8: 7271
  • 9: 2356
  • 10: 0074
  • 11: 6743
  • 12: 1901
  • 13: 8813
  • 14: 6468
  • 15: 6739
  • 16: 0607
  • 17: 8355
  • 18: 2146
  • 19: 5546
  • 20: 5227

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 7820

  • 1: 7820
  • 2: 2914
  • 3: 5052
  • 4: 1418
  • 5: 2258
  • 6: 8229
  • 7: 9098
  • 8: 1254
  • 9: 1714
  • 10: 6116
  • 11: 7193
  • 12: 9380
  • 13: 8479
  • 14: 1633
  • 15: 1651
  • 16: 1718
  • 17: 9906
  • 18: 4534
  • 19: 9601
  • 20: 1994

Letras de la Nacional: AFGV

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0499

  • 1: 0499
  • 2: 8312
  • 3: 0945
  • 4: 6240
  • 5: 9242
  • 6: 2785
  • 7: 8840
  • 8: 8060
  • 9: 3020
  • 10: 6545
  • 11: 2663
  • 12: 4688
  • 13: 7849
  • 14: 6341
  • 15: 4886
  • 16: 0954
  • 17: 6312
  • 18: 2261
  • 19: 7143
  • 20: 9908

