Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 14 de noviembre de 2025

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 14 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 2 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2957
- 1: 2957
- 2: 0932
- 3: 1231
- 4: 2025
- 5: 0594
- 6: 9944
- 7: 0199
- 8: 7156
- 9: 8829
- 10: 3284
- 11: 4324
- 12: 0106
- 13: 1770
- 14: 6279
- 15: 5771
- 16: 7042
- 17: 2759
- 18: 6688
- 19: 1001
- 20: 2702
Letras de la Nacional: Q S V X
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 8833
- 1: 8833
- 2: 3904
- 3: 2717
- 4: 5554
- 5: 7171
- 6: 1083
- 7: 9757
- 8: 0027
- 9: 0528
- 10: 6005
- 11: 9871
- 12: 3594
- 13: 2044
- 14: 3638
- 15: 0635
- 16: 4358
- 17: 5377
- 18: 4225
- 19: 2803
- 20: 3349
