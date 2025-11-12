EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 12 de noviembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 9164

  • 1: 9164
  • 2: 6261
  • 3: 5997
  • 4: 1217
  • 5: 7026
  • 6: 0212
  • 7: 9998
  • 8: 7896
  • 9: 6151
  • 10: 4889
  • 11: 3628
  • 12: 7079
  • 13: 5226
  • 14: 2627
  • 15: 5521
  • 16: 4606
  • 17: 4876
  • 18: 2679
  • 19: 7930
  • 20: 4838

Letras de la Nacional: IGJZ

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 8319

  • 1: 8319
  • 2: 9006
  • 3: 6850
  • 4: 5103
  • 5: 4527
  • 6: 5005
  • 7: 7900
  • 8: 7537
  • 9: 5949
  • 10: 3422
  • 11: 2036
  • 12: 1531
  • 13: 3308
  • 14: 3220
  • 15: 3265
  • 16: 8926
  • 17: 5638
  • 18: 0558
  • 19: 0011
  • 20: 1261

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 3514

  • 1: 3514
  • 2: 2842
  • 3: 5339
  • 4: 7176
  • 5: 7528
  • 6: 1226
  • 7: 9201
  • 8: 8000
  • 9: 2355
  • 10: 6353
  • 11: 9001
  • 12: 2939
  • 13: 4758
  • 14: 0422
  • 15: 1338
  • 16: 0163
  • 17: 4896
  • 18: 4677
  • 19: 1113
  • 20: 3774

Letras de la Nacional: DDHX

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 2433

  • 1: 2433
  • 2: 4646
  • 3: 4461
  • 4: 0685
  • 5: 8877
  • 6: 3127
  • 7: 6907
  • 8: 3064
  • 9: 6494
  • 10: 9437
  • 11: 3417
  • 12: 9978
  • 13: 6928
  • 14: 1929
  • 15: 8975
  • 16: 8744
  • 17: 3026
  • 18: 3049
  • 19: 3121
  • 20: 6130

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas