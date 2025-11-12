La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 12 de noviembre de 2025
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 9164
- 1: 9164
- 2: 6261
- 3: 5997
- 4: 1217
- 5: 7026
- 6: 0212
- 7: 9998
- 8: 7896
- 9: 6151
- 10: 4889
- 11: 3628
- 12: 7079
- 13: 5226
- 14: 2627
- 15: 5521
- 16: 4606
- 17: 4876
- 18: 2679
- 19: 7930
- 20: 4838
Letras de la Nacional: IGJZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 8319
- 1: 8319
- 2: 9006
- 3: 6850
- 4: 5103
- 5: 4527
- 6: 5005
- 7: 7900
- 8: 7537
- 9: 5949
- 10: 3422
- 11: 2036
- 12: 1531
- 13: 3308
- 14: 3220
- 15: 3265
- 16: 8926
- 17: 5638
- 18: 0558
- 19: 0011
- 20: 1261
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 3514
- 1: 3514
- 2: 2842
- 3: 5339
- 4: 7176
- 5: 7528
- 6: 1226
- 7: 9201
- 8: 8000
- 9: 2355
- 10: 6353
- 11: 9001
- 12: 2939
- 13: 4758
- 14: 0422
- 15: 1338
- 16: 0163
- 17: 4896
- 18: 4677
- 19: 1113
- 20: 3774
Letras de la Nacional: DDHX
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 2433
- 1: 2433
- 2: 4646
- 3: 4461
- 4: 0685
- 5: 8877
- 6: 3127
- 7: 6907
- 8: 3064
- 9: 6494
- 10: 9437
- 11: 3417
- 12: 9978
- 13: 6928
- 14: 1929
- 15: 8975
- 16: 8744
- 17: 3026
- 18: 3049
- 19: 3121
- 20: 6130
