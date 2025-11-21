La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 21 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 21 de noviembre de 2025
Cobertura FINALIZADA - Actualizado hace 3 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 21 de noviembre de 2025.
Hace 7 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 0904
- 1: 0904
- 2: 6975
- 3: 3748
- 4: 0147
- 5: 3211
- 6: 6002
- 7: 5708
- 8: 5886
- 9: 4951
- 10: 4916
- 11: 6717
- 12: 1452
- 13: 6555
- 14: 2568
- 15: 3900
- 16: 8974
- 17: 6287
- 18: 9553
- 19: 1248
- 20: 3748
Letras de la Nacional: AVWZ
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza:
Hace 7 horas
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 5515
- 1: 5515
- 2: 4074
- 3: 2891
- 4: 8001
- 5: 0848
- 6: 2206
- 7: 5483
- 8: 8215
- 9: 5836
- 10: 5219
- 11: 1823
- 12: 7841
- 13: 9409
- 14: 8184
- 15: 4296
- 16: 9167
- 17: 4330
- 18: 3697
- 19: 3785
- 20: 4095
Letras de la Nacional: BTVZ
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 5447
- 1: 5447
- 2: 6689
- 3: 9930
- 4: 2142
- 5: 3715
- 6: 7970
- 7: 8548
- 8: 8498
- 9: 7351
- 10: 6048
- 11: 4207
- 12: 2359
- 13: 6644
- 14: 1713
- 15: 4039
- 16: 8866
- 17: 8106
- 18: 5766
- 19: 8741
- 20: 1245
