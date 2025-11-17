EN VIVO
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 17 de noviembre de 2025

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 17 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 6738

  • 1: 6738
  • 2: 7942
  • 3: 7865
  • 4: 4234
  • 5: 2533
  • 6: 0524
  • 7: 7435
  • 8: 1260
  • 9: 5675
  • 10: 6483
  • 11: 8576
  • 12: 9883
  • 13: 0187
  • 14: 3556
  • 15: 5719
  • 16: 7299
  • 17: 8629
  • 18: 7223
  • 19: 0414
  • 20: 6127

Letras de la Nacional: CLTW

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 2551

  • 1: 2551
  • 2: 2167
  • 3: 7905
  • 4: 2607
  • 5: 5532
  • 6: 4399
  • 7: 2005
  • 8: 4315
  • 9: 9972
  • 10: 6551
  • 11: 3947
  • 12: 2284
  • 13: 1206
  • 14: 2715
  • 15: 6052
  • 16: 2520
  • 17: 8625
  • 18: 9496
  • 19: 4136
  • 20: 2890

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 4975

  • 1: 4975
  • 2: 6514
  • 3: 6235
  • 4: 5625
  • 5: 2815
  • 6: 4629
  • 7: 1743
  • 8: 5486
  • 9: 9812
  • 10: 2605
  • 11: 9719
  • 12: 0275
  • 13: 1958
  • 14: 7741
  • 15: 2229
  • 16: 7995
  • 17: 1348
  • 18: 4317
  • 19: 8102
  • 20: 0188

Letras de la Nacional: EUJP

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 3761

  • 1: 3761
  • 2: 7860
  • 3: 9773
  • 4: 0413
  • 5: 7023
  • 6: 0488
  • 7: 1707
  • 8: 4559
  • 9: 2550
  • 10: 0006
  • 11: 6660
  • 12: 4526
  • 13: 3063
  • 14: 8316
  • 15: 1212
  • 16: 6438
  • 17: 4248
  • 18: 5184
  • 19: 9658
  • 20: 9486

