La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy lunes 17 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 17 de noviembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 28 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 17 de noviembre de 2025.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
A la cabeza: 6738
- 1: 6738
- 2: 7942
- 3: 7865
- 4: 4234
- 5: 2533
- 6: 0524
- 7: 7435
- 8: 1260
- 9: 5675
- 10: 6483
- 11: 8576
- 12: 9883
- 13: 0187
- 14: 3556
- 15: 5719
- 16: 7299
- 17: 8629
- 18: 7223
- 19: 0414
- 20: 6127
Letras de la Nacional: CLTW
Quiniela Provincia: La Primera
A la cabeza: 2551
- 1: 2551
- 2: 2167
- 3: 7905
- 4: 2607
- 5: 5532
- 6: 4399
- 7: 2005
- 8: 4315
- 9: 9972
- 10: 6551
- 11: 3947
- 12: 2284
- 13: 1206
- 14: 2715
- 15: 6052
- 16: 2520
- 17: 8625
- 18: 9496
- 19: 4136
- 20: 2890
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 4975
- 1: 4975
- 2: 6514
- 3: 6235
- 4: 5625
- 5: 2815
- 6: 4629
- 7: 1743
- 8: 5486
- 9: 9812
- 10: 2605
- 11: 9719
- 12: 0275
- 13: 1958
- 14: 7741
- 15: 2229
- 16: 7995
- 17: 1348
- 18: 4317
- 19: 8102
- 20: 0188
Letras de la Nacional: EUJP
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 3761
- 1: 3761
- 2: 7860
- 3: 9773
- 4: 0413
- 5: 7023
- 6: 0488
- 7: 1707
- 8: 4559
- 9: 2550
- 10: 0006
- 11: 6660
- 12: 4526
- 13: 3063
- 14: 8316
- 15: 1212
- 16: 6438
- 17: 4248
- 18: 5184
- 19: 9658
- 20: 9486
