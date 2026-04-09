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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 9 de abril 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 9 de abril de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 9 de abril de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 8377
  • 2: 8677
  • 3: 4282
  • 4: 6082
  • 5: 3147
  • 6: 8071
  • 7: 6402
  • 8: 9700
  • 9: 5527
  • 10: 7886
  • 11: 1050
  • 12: 5459
  • 13: 0535
  • 14: 3438
  • 15: 3928
  • 16: 0303
  • 17: 2170
  • 18: 8936
  • 19: 5348
  • 20: 2747

Letras de la Nacional: EBLL

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 0696
  • 2: 7619
  • 3: 4788
  • 4: 5794
  • 5: 6888
  • 6: 6869
  • 7: 1983
  • 8: 7114
  • 9: 4645
  • 10: 5951
  • 11: 6080
  • 12: 2762
  • 13: 8782
  • 14: 4537
  • 15: 5984
  • 16: 8750
  • 17: 4506
  • 18: 5409
  • 19: 4360
  • 20: 6570

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 8190
  • 2: 5386
  • 3: 3482
  • 4: 1213
  • 5: 3161
  • 6: 2975
  • 7: 4725
  • 8: 4944
  • 9: 1507
  • 10: 5147
  • 11: 2571
  • 12: 7964
  • 13: 0526
  • 14: 5757
  • 15: 3810
  • 16: 0986
  • 17: 2997
  • 18: 8719
  • 19: 2925
  • 20: 3190

Letras de la Nacional: ESTY

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 5970
  • 2: 6420
  • 3: 9687
  • 4: 4311
  • 5: 4251
  • 6: 2531
  • 7: 4310
  • 8: 5492
  • 9: 1182
  • 10: 6830
  • 11: 9773
  • 12: 8791
  • 13: 7941
  • 14: 0402
  • 15: 2705
  • 16: 8455
  • 17: 3298
  • 18: 8217
  • 19: 6835
  • 20: 1455

Hace 20 horas

Quini 6: resultados del miércoles 8 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.363 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 8 de abril de 2026.

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13:57 | 08/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 8 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 8 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de abril de 2026.

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13:01 | 07/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 7 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 7 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 7 de abril de 2026.

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12:46 | 06/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 6 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 6 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 6 de abril de 2026.

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22:05 | 05/04/2026

Quini 6: resultados del domingo 5 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.362 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 5 de abril de 2026.

Resultados del sorteo 3.362 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 5 de abril de 2026.

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17:11 | 05/04/2026

Telekino 2422: resultados del sorteo del 5 de abril

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2422. Jugada correspondiente al domingo 5 de abril.

Resultados del sorteo de Telekino 2422 del domingo 5 de abril.

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21:25 | 01/04/2026

Quini 6: resultados del miércoles 1 de abril y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.361 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 1 de abril de 2026.

Para esta edición, el pozo acumulado es de $4.000 millones.

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14:44 | 01/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 1 de abril 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 1 de abril de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de abril de 2026.

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13:19 | 31/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 31 de marzo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 31 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 31 de marzo de 2026.

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15:50 | 30/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 30 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 30 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 30 de marzo de 2026.

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00:50 | 30/03/2026

Quini 6: resultados del domingo 29 de marzo y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.

Resultados del sorteo 3.360 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 29 de marzo de 2026.

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17:14 | 29/03/2026

Telekino 2421: resultados del sorteo del 29 de marzo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2421. Jugada correspondiente al domingo 29 de marzo.

Resultados del sorteo de Telekino 2421 del domingo 29 de marzo.

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10:56 | 27/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 27 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 27 de marzo de 2026.

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14:21 | 26/03/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 26 de marzo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 26 de marzo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 26 de marzo de 2026.

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