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Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 12 de mayo 2026

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 12 de mayo de 2026.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy martes 12 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 7618
  • 2: 9956
  • 3: 4527
  • 4: 7926
  • 5: 7133
  • 6: 5962
  • 7: 0110
  • 8: 4105
  • 9: 5220
  • 10: 9440
  • 11: 4380
  • 12: 7435
  • 13: 4553
  • 14: 0550
  • 15: 0109
  • 16: 3036
  • 17: 7158
  • 18: 3233
  • 19: 0688
  • 20: 7909

Letras de la Nacional: IKNT

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

  • 1: 2043
  • 2: 2831
  • 3: 2720
  • 4: 4361
  • 5: 5116
  • 6: 6530
  • 7: 9967
  • 8: 8258
  • 9: 0306
  • 10: 6136
  • 11: 2849
  • 12: 3779
  • 13: 8867
  • 14: 5074
  • 15: 3206
  • 16: 6931
  • 17: 3660
  • 18: 8128
  • 19: 6075
  • 20: 6624

 

Hace 1 hora

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 1064
  • 2: 3354
  • 3: 9442
  • 4: 9221
  • 5: 7635
  • 6: 2409
  • 7: 9006
  • 8: 6277
  • 9: 5371
  • 10: 1761
  • 11: 9484
  • 12: 9274
  • 13: 4899
  • 14: 0782
  • 15: 4741
  • 16: 1494
  • 17: 8700
  • 18: 2457
  • 19: 3118
  • 20: 7692

Letras de la Nacional: EECT

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 

  • 1: 5495
  • 2: 7025
  • 3: 4105
  • 4: 3204
  • 5: 8649
  • 6: 9892
  • 7: 7596
  • 8: 6593
  • 9: 8440
  • 10: 9723
  • 11: 4638
  • 12: 9997
  • 13: 1242
  • 14: 1082
  • 15: 2144
  • 16: 8928
  • 17: 3421
  • 18: 6319
  • 19: 2964
  • 20: 5255

 

12:23 | 11/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 11 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy lunes 11 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 11 de mayo de 2026.

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22:11 | 10/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 10 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 10 de mayo de 2026.

Resultados del sorteo 3.372 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 10 de mayo de 2026.

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17:33 | 10/05/2026

Telekino 2427: resultados del sorteo del 10 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2427. Jugada correspondiente al domingo 10 de mayo.

Resultados del sorteo de Telekino 2426 del domingo 10 de mayo.

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10:34 | 08/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 8 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 8 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 8 de mayo de 2026.

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14:41 | 07/05/2026

Quini 6 anunció un sorteo millonario especial por el Mundial y habrá premios extras

El 24 de mayo de 2026 se sortearán 10 premios de 15 mil dólares en pesos, sin descuentos fiscales, para apostadores de todo el país. ¿Qué tenés que tener en cuenta?

El evento principal se realizará el 24 de mayo de 2026

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10:35 | 07/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 7 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 7 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 7 de mayo de 2026.

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21:25 | 06/05/2026

Quini 6: resultados del miércoles 6 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.371 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 6 de mayo de 2026.

Resultados del sorteo 3.371 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 6 de mayo de 2026.

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10:19 | 06/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del miércoles 6 de mayo 2026

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy miércoles 6 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 6 de mayo de 2026.

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13:56 | 05/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del martes 5 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy martes 5 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 5 de mayo de 2026.

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15:28 | 04/05/2026

Quini 6: resultados del domingo 3 de mayo de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

Resultados del sorteo 3.370 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 3 de mayo de 2026.

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13:04 | 04/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del lunes 4 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy luns 4 de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 4 de mayo de 2026.

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17:01 | 03/05/2026

Telekino 2426: resultados del sorteo del 3 de mayo

Controlá el cartón tras el sorteo de Telekino 2426. Jugada correspondiente al domingo 3 de mayo.

Resultados del sorteo de Telekino 2425 del domingo 3 de mayo.

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09:23 | 01/05/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 1 de mayo

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 1° de mayo de 2026.

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del 1 de mayo de 2026.

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10:33 | 30/04/2026

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 30 de abril

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 30 de abril de 2026.

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