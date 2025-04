Cristina Pérez se mostró muy enojada con Javier Milei.

La periodista Cristina Pérez en múltiples ocasiones defendió al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, este martes se mostró furiosa contra el mandatario y no se guardó nada. Desde su programa en LN+ criticó las actitudes agresivas del dirigente libertario.

Esto llegó como respuesta a una entrevista que realizó el presidente en un canal de streaming en el que apuntó contra varios periodistas, en especial con algunos de la señal de noticias. Por este motivo, la conductora y pareja del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, cuestionó la implementación de las "ideas de la libertad" que pregona Milei.

"Si yo critico al presidente ahora, ¿me va a insultar mañana?. Tengo derecho a expresar una crítica, no solo como periodista, sino también como ciudadana. Nunca pensé que un presidente que defiende la libertad, como la columna de sus valores, saliera a pelear o atacar al periodismo de la manera en la que a veces lo hace el presidente Milei", enfatizó Cristina Pérez.

Además, la conductora de LN+ agregó: "No me parece justo que en medio de un debate donde todos valoramos la libertad, el presidente apele a los agravios, descalificaciones o insultos. Estamos preparados para que pueda criticar algunas de nuestras visiones o argumentarlas en contra, pero no podemos ni debemos validar ni las agresiones, ni los ataques, ni los insultos que descalifican un valor compartido que tenemos con el presidente que es el valor supremos de la libertad".

Cristina Pérez no ocultó su enojo con el presidente Javier Milei

Eso no quedó ahí, sino que la periodista subrayó con enojo: "La libertad no se juega cuando emite su opinión alguien que está de acuerdo conmigo. La libertad del que no está de acuerdo con nosotros es más difícil de defender, pero ahí es donde yo testeo que realmente me importa la libertad, incluso cuando el otro pueda opinar mal de mí o incluso acusarme".

En esa línea, Cristina Pérez siguió con su crítica a Javier Milei por su ataque al periodismo y afirmó que a la libertad "no deberíamos mancillarla metiendo agresiones, insultos y agravios".

"Mi único pedido es, ya que el presidente que enarbola todos los días la bandera de la libertad, también la enarbole para respetar cuando se trate de la prensa, pero no por nosotros, nosotros no somos los importantes, nos compete por el derecho de la gente que nos elige para estar informados. Que diga viva la libertad, aunque me critiquen a mi", cerró la ex conductora de Telefé Noticias en su editorial.