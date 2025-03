Cristina Pérez pasó un papelón al aire de LN+ con Soy Rada: "Caca"

Terrible papelón de Cristina Pérez con Rada al aire: "Caca".

Cristina Pérez vivió un papelón al aire en LN+ cuando el actor Agustín "Rada" Aristarán la frenó en seco y lanzó un descargo que la descolocó. La reacción del querido actor ante el informe malicioso de la periodista sobre las inundaciones en Bahía Blanca.

Todo empezó cuando Cristina Pérez se dispuso a hablar sobre la obra pública de Bahía Blanca, lanzando críticas y reproches, hasta que "Rada" -presente en el estudio de LN+- frenó la conversación y pidió la palabra para hacer un descargo: "Perdón, pero como bahiense me parece buenísimo que analicemos esto, pero ahora en Bahía Blanca, en este momento, hay agua hasta el cuello. A mí me invitaron para que pueda difundir los medios de ayuda que hay para los bahienses. Hay gente que perdió absolutamente todo. Entiendo que vayamos al debate de si hay que agendar o achicar el caño, pero hoy hay gente que no tiene para morfar, que no tiene lavandina y que tiene caca hasta el cuello”.

“Hay gente desaparecida, entiendo todo, pero por favor déjenme desesperadamente contar cómo se puede ayudar”, agregó el actor "Rada" que está en pareja con la actriz y humorista Fernanda Metilli. La periodista Cristina Pérez vio que no podría usar al actor para su informe de operaciones mediáticas y sostuvo: “Agustín, te pido por favor que digas cómo ayudar. Lo que queremos es generar conciencia sobre algo que no puede esperar 30 años”. “Y lo entiendo, pero en este momento está bajando el agua. Entiendo pero como medio de comunicación, y yo como comunicador, actor, bahiense o lo que sea, pido que por favor donen a Fundación Sí. Se necesita guita porque hay que reconstruir un montón de cosas”, cerró el actor.

Cristina Pérez se desnudó al aire y Nelson Castro reaccionó como muchos pensaban

Nelson Castro vivió un "acalorado" momento en medio de una charla con Cristina Pérez, cuando la exconductora de Telefe Noticias se sacó la ropa en el estudio de Radio Rivadavia. La reacción del periodista, que muchos pensaban que ocurriría, ante la actitud de su colega en uno de sus primeros pases radiales.

Todo comenzó durante un debate entre Nelson Castro y Cristina Pérez donde los periodistas hablaron sobre "la cultura woke" en relación a la política hasta que la conductora disparó: "Empezó a hacer calor". Acto seguido se levantó de su silla para desprenderse de su saco y se quedó en top deportivo.

Las miradas de Nelson Castro no se hicieron esperar. En primera instancia, el conductor de Telenoche posó su mirada en el look de su compañera, que dejó el vientre "al aire", y luego volteó la mirada y continuó la charla debate en el pase radial. Aunque no se hizo mención al "calor" de Cristina Pérez, desde las redes sociales de Rivadavia advirtieron el momento y lo convirtieron en un recorte que no tardó en hacerse viral. Esta no es la primera vez que el periodista Nelson Castro, de común porte serio, es viral por sus caras y sus reacciones, aunque sí se trata de una secuencia divertida que llamó la atención a los internautas. Claramente, siguió con la seriedad de su programa sin desenfocarse en su trabajo.