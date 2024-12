El fin del amor: Se supo la jugada de Cristina Pérez para "enterrar" a Barili y Telefe.

A principios del 2024 la periodista Cristina Pérez se bajó definitivamente de la conducción de la edición central de Telefe Noticias tras más de 20 veinte años al frente del programa, junto al periodista Rodolfo Barili. Pero en las últimas horas se supo la estrategia de la esposa del ministro de Defensa Luis Petri para "destruir" el éxito de su excompañero de trabajo.

Fue en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece) donde abordaron los nuevos planes laborales de Cristina Pérez, lejos de Telefe luego de que dejara la conducción del noticiero en consonancia con el reglamento del canal que no permite que los periodistas que están al frente de los noticieros tengan vínculos sexoafectivos con políticos. En ese sentido, la panelista Nancy Duré reveló: "Este es uno de todos los pases que hay, viste que están revoleando periodistas para todos lados. Cristina Pérez va a llegar a La Nación+".

"Va a hacer un noticiero diario a las 19 pero igual no se va de Telefe. Telefe todavía mantiene esta promesa de Camino a casa, un programa que, supuestamente, se va a grabar en breve. También va a seguir con Radio Rivadavia. Pero bueno, es la nueva incorporación de La Nación+", sumó Nancy Duré. "Va a competir con el noticiero de Barili", sostuvo Rodrigo Lussich. Ampliando su primicia, Duré opinó: "Y sí, porque entiendo que van a ser dos horas de programa. Generalmente, esa es la duración de los noticieros. Va a competir con sus excompañeros".

Aunque todavía no está confirmado, semanas atrás el periodista Luis Bremer deslizó que quien podría quedarse con el lugar de Cristina Pérez en la conducción de Telefe Noticias es la periodista Sandra Borghi. Por el momento la noticia no se oficializó, pero Borghi habría tenido conversaciones con el canal para convertirse en la nueva dupla de Rodolfo Barili.

Por qué Cristina Pérez se la jugó "por el amor" y dejó Telefe Noticias

"Si yo a mis 50 años no puedo elegir por el amor en mi vida, ¿de qué sirve este camino en el que trabajé con mucho esfuerzo desde niña? Tal vez ahora puedo disfrutar de esa voz propia, de esa presencia que construí. Seguiré con mi programa de radio, con la presentación del libro (Tiempo de Renacer), que lo voy a llevar a Latinoamérica, con mi nuevo proyecto en el canal... No puedo ver este cierre de ciclo como algo negativo, lo veo como un nuevo comienzo. Triste hubiera sido tener que postergar mi vida emocional o afectiva por cuestiones laborales, eso no me lo hubiera perdonado", exteriorizó Cristina Pérez.

Sobre el adiós al noticiero y su distanciamiento profesional con Barili, Cristina Pérez afirmó: "Rodolfo y yo siempre fuimos muy sinceros y compañeros el uno con el otro. Nos acompañamos también en las cuestiones del crecimiento en la vida. Estábamos los dos muy movilizados, fue un momento de mucha amorosidad. Lo viví con mucha paz y amor, no fue algo dramático. Fue un momento de mucha dulzura. Ese día sentí gran reconocimiento por parte de mis compañeros, el canal tuvo gestos enormes conmigo como por ejemplo que yo no tengo un reemplazo".