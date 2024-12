Nelson Castro se sinceró y confirmó un secreto a voces: "Soy".

Nelson Castro es un periodista que se muestra totalmente reservado cuando se trata de su vida privada y nunca habló de sus parejas hasta una reciente entrevista en la que se refirió a su sexualidad, un tema de interés para muchos de sus seguidores. "Me produce alegría", remarcó.

Fue en una entrevista con Clarín donde Nelson Castro reveló si tenía pareja y remarcó: "Es una buena pregunta y no la puedo responder (risas). Lo buscaré en Google. Me produce alegría que la gente tenga una visión buena y positiva mía".

Además, en dicha nota reveló que está soltero y que no es homosexual: "Si lo fuera, no tendría ningún problema en decirlo ni por qué ocultarlo". Además, recordó cuando una persona amenazó con contar que era gay: "Me generó mucha gracia. Lo quiso hacer como una ofensa y ni en ese momento me generaba ningún problema. Uno de mis capitales es poder ser transparente. Soy en la vida pública como soy en la vida privada".

En la actualidad Nelson Castro conduce Telenoche, la edición central del noticiero de El Trece, junto a la periodista Dominique Metzger. Además, es uno de los conductores más queridos de Radio Rivadavia y firmó contrato para continuar allí el 2025, aunque se especuló que podría ser el reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre, algo que finalmente no ocurrió.

Dominique Metzger mandó al frente a Nelson Castro y reveló sus gustos: "Le encanta"

Dominique Metzger logró lo que pocos consiguen: lograr que Nelson Castro se ría. El famoso periodista y conductor de Telenoche se vio imposibilitado a continuar con el noticiero en medio de un informe sobre milanesas, y su compañera aprovechó el momento para mandarlo al frente al aire.

En un informe por el Día de la milanesa, Dominique y Nelson se dispusieron a conversar con uno de los cocineros de El Antojo, famoso bodegón de la Ciudad de Buenos Aires, y fueron sorprendidos con un delicioso homenaje. “Acá, en Telenoche, decidimos hablar con el campeón de la milanesa. El que sabe, el número 1”, señaló Dominique en su presentación de Cristian, el chef que accedió a un móvil con la pareja de periodistas.

“Desde que nací hago milanesas, más o menos. Pero fuimos perfeccionando. Hoy tenemos una sorpresa. Hicimos la ‘DomilaNelson’", anunció Cristian mostrando una milanesa de carne con la cara de Nelson Castro y Dominique Metzger, sobre un colchón de papas fritas. La contundente "milanga" hizo que Nelson Castro estalle en carcajadas y Dominique debió seguir remando el móvil: “Mostrame bien esto que es especial. Es la DomilaNelson. Ahí está Nelson, y yo… Ahí está, me encanta. Está preciosa, daría pena comerla”.

Con Nelson tentado, Dominique sumó: "Yo voy a ir a comerme la DomilaNelson ya. Está espectacular. A Nelson le encanta, Cristian, te quiero decir”. En ese momento, el periodista que es famoso por sus coberturas en zonas de guerra bromeó: “Escuchame Dominique, meme por siempre vamos a ser con esto”. "No cualquiera puede decir que tiene su milanesa. Nosotros en Telenoche la tenemos”, cerró Dominique Metzger en su saludo al cocinero.