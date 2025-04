Carlos Belloso explotó contra Javier Milei: "Traición a la patria"

Carlos Belloso durísimo contra Javier Milei

El reconocido actor Carlos Belloso se expresó en contra las medidas del presidente Javier Milei, quien desfinancio a la cultura argentina desde su llegada a la presidencia, y criticó a los que piensan contrario a sus ideas. En ese sentido, apuntó al ensañamiento del mandatario con algunos artistas.

En muchas ocasiones el jefe de Estado usó sus redes sociales para ir contra músicos y actores, con especial énfasis en las mujeres, algo que generó fuerte repudio dentro del ambiente en más de una ocasión.

"Cuando uno habla en redes sociales se expresa. Debe haber libertad de expresión y libertad de pensar", sostuvo Carlos Belloso durante una entrevista con Fuera de Agenda, en C5N.

En ese sentido, el actor afirmó que Javier Milei "tiene un ensañamiento que no controla, no cree que es presidente, sino que se siente que está en cuatro paredes, no tiene claro que tiene una investidura". Además, enfatizó que "la investidura merece respeto y el soberano que es el pueblo también".

En tanto, Carlos Belloso consideró que en el ambiente artístico "la mayoría no quiere emitir su opinión porque queda de un lado de la grieta o del otro", pero subrayó que "diciendo lo que pensamos no tenemos que temer o padecer ciertas consecuencias". Cabe señalar que tras los ataques de Javier Milei suele sumarse y con mayor crueldad, todo el aparato de redes sociales que manejan los libertarios.

También marcó la importancia de la democracia y sostuvo que "es una herramienta fundamental para cambiar las cosas y que hay que expresar nuestra ideología", así cómo que "si no hay derechos, la democracia se atrofia".

Carlos Belloso acusó a Milei de traidor a la patria

Por otro lado, el actor también puso el foco en el discurso de Javier Milei en un nuevo aniversario del 2 de abril y afirmó: "Habló de la autodeterminación de una apropiación. Los que se tienen que ir son los Kelpers". "No debe quedar ninguno, si quieren quedarse es rendir cuentas por lo que están usurpando hace mucho tiempo. Lo que hizo Milei es traición a la Patria, coincido con los que dijeron los Veteranos", agregó.

Cabe señalar que Carlos Belloso estuvo entre los integrantes del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) el 2 de abril y fue uno de los jóvenes que defendió el Aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Hace años lleva adelante un reclamo para que quienes prestaron servicios en las áreas aeronavales sean reconocidos como Veteranos de guerra.