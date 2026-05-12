Los 5 mejores videojuegos de fútbol en Poki para prepararse para el Mundial 2026

Poki es la plataforma de juegos de navegador más popular del mundo, con más de 100 millones de usuarios mensuales. En la sección de fútbol encontrarás desde simuladores realistas hasta propuestas arcade con personajes animados. Todos gratuitos, todos sin instalar nada.

1. Penalty Shooters 2

El clásico de los penales que no falla. El jugador elige una selección nacional y se enfrenta a rivales de todo el mundo en una serie de definiciones desde los doce pasos. Hay que apuntar bien y anticipar los movimientos del arquero rival. La tensión de cada penal es difícil de replicar en un juego de navegador y lo convierte en el título más jugado de toda la categoría futbolística de Poki. Ideal para jugar en cinco minutos o en una sesión larga por fases eliminatorias.

2. Soccer Skills World Cup

El más completo de la lista en términos de modos de juego. Permite elegir una selección nacional y avanzar por las rondas de un torneo mundial completo, desde octavos hasta la final. El sistema de control es táctil e intuitivo: arrastrás el dedo en la dirección en que querés moverte y soltás para patear la pelota. La intensidad del gesto afecta la velocidad y la potencia del tiro. Tiene versiones temáticas para Champions League y Copa del Mundo.

3. Football Legends

La opción perfecta para el modo dos jugadores. Football Legends propone partidos de fútbol arcade donde cada jugador controla a toda su selección con un solo personaje. Hay que saltar, patear, deslizarse y usar poderes especiales para marcar hasta que termine el tiempo. El modo torneo lo convierte en algo más extenso, pero su fuerte es enfrentarse a un amigo en la misma pantalla. Es el juego de fútbol de Poki con más reseñas positivas de toda la categoría.

4. A Small World Cup

El más original y adictivo de la lista. En lugar de fútbol realista, propone una vuelta de tuerca brillante: los jugadores son muñecos de trapo que cuelgan de una cuerda y rebotan por el campo. El objetivo es el mismo —meter la pelota en el arco rival, por supuesto— pero la física absurda de los personajes convierte cada jugada en algo impredecible y divertido. Tiene un modo en solitario y un modo para dos jugadores. Una vez que empezás, es difícil parar.

5. Blumgi Soccer

El juego de fútbol más espectacular visualmente de Poki. Con gráficos coloridos y un sistema de física dinámica, Blumgi Soccer pone al jugador en partidos donde la pelota y los personajes reaccionan de forma realista a cada impacto. Los goles acrobáticos y los rebotes imposibles son parte del atractivo. Tiene varios modos de juego y niveles de dificultad progresiva, lo que lo hace apto para jugadores de todos los niveles.