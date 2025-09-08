iPhone 17: modelos, características y precios que anunciarían

Apple presentará el celular iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, buscando cubrir todos los segmentos, desde el usuario general hasta el más exigente.

iPhone 17 (estándar): mantendría el precio base de US$799 con 128 GB de almacenamiento. Mejora la pantalla a 120 Hz, incorpora una cámara frontal de 24 MP y el nuevo chip A19.

iPhone 17 Air: reemplazaría al modelo Plus con un diseño ultra delgado (5,5 mm). El precio anticipado estaría entre US$899 y US$949, un leve incremento respecto a versiones anteriores.

iPhone 17 Pro: iniciaría en US$1.099 (incremento de US$100 frente al modelo anterior), con almacenamiento base de 256 GB, chip A19 Pro, 12 GB RAM y mejoras en cámara.