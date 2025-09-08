iPhone 17: modelos, características y precios que anunciarían

Apple presentará el celular iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, buscando cubrir todos los segmentos, desde el usuario general hasta el más exigente.
Estos son los precios estimados que saldrán al mercado el 9 de septiembre
iPhone 17 (estándar): mantendría el precio base de US$799 con 128 GB de almacenamiento. Mejora la pantalla a 120 Hz, incorpora una cámara frontal de 24 MP y el nuevo chip A19.
iPhone 17 Air: reemplazaría al modelo Plus con un diseño ultra delgado (5,5 mm). El precio anticipado estaría entre US$899 y US$949, un leve incremento respecto a versiones anteriores.
iPhone 17 Pro: iniciaría en US$1.099 (incremento de US$100 frente al modelo anterior), con almacenamiento base de 256 GB, chip A19 Pro, 12 GB RAM y mejoras en cámara.
iPhone 17 Pro Max: mantendría precio base cercano a US$1.199, aunque podría haber un pequeño ajuste al alza. También incluiría hasta 1 TB y componentes premium.
Especificaciones técnicas que llaman la atención
Pantallas ProMotion 120 Hz en todos los modelos y tecnología LTPO OLED, mejorando fluidez y eficiencia energética.
Procesadores: A19 en versiones estándar y Air; A19 Pro en gama alta.
Memoria RAM: 8 GB en el modelo base y 12 GB en Air, Pro y Pro Max.
Cámaras: frontal de 24 MP, traseras de 48 MP. Las versiones Pro sumarían zoom periscópico para fotografía avanzada.
Estrategia de precios: equilibrio entre estabilidad y valor premium
- Apple busca mantener al iPhone 17 base en US$799 como opción accesible, mientras el 17 Air se posiciona como diseño innovador en torno a US$899-949.
- Los modelos Pro suben de precio se estima que suban US$50 y US$100 respecto al año anterior, justificando mejoras en memoria, cámara y procesador.
- La gama Pro Max apunta a quienes buscan el máximo rendimiento y almacenamiento, alcanzando precios cercanos a US$1.199 e incluso más en versiones con mayor capacidad.
- En resumen, la línea iPhone 17 propone más variedad, potencia y opciones para todos los públicos, desde quienes buscan lo esencial hasta los usuarios que quieren lo mejor de Apple en diseño, fotografía y rendimiento.