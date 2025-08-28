El modelo básico del iPhone 17 podría conservar muchas similitudes con el dispositivo antecesor de Apple.

Apple confirmó oficialmente que su esperado evento anual se realizará el martes 9 de septiembre. En esta presentación, la compañía mostrará sus últimos lanzamientos, destacándose el celular iPhone 17, que ya tiene fecha de salida al mercado para el viernes 19 de septiembre.

La transmisión será global y accesible para todos a través del sitio oficial de Apple, la aplicación Apple TV y su canal de YouTube, permitiendo seguir la presentación en tiempo real desde cualquier rincón del mundo. Aunque el evento mantendrá un formato virtual, también contará con la presencia de medios especializados en el Apple Park, ubicado en California.

Entre las novedades más esperadas está el lanzamiento del iPhone 17, que llegará en tres versiones distintas:

Modelo estándar.

Edición Air, más delgada y liviana.

Gama Pro, con mejoras en diseño y rendimiento.

Estos modelos apuntan a distintos tipos de usuarios, y según información de Bloomberg, una de las versiones tendrá un rediseño más fino con una reducción de grosor cercana a los 2 milímetros respecto a generaciones anteriores. Además, se esperan avances en fotografía, pantallas más grandes y nuevos colores.

El iPhone 17 Pro podría estrenarse en un tono naranja, mientras que la edición Air ofrecerá un exclusivo color azul, indicios que surgen de los colores presentes en la invitación oficial del evento. Se espera que el modelo básico del iPhone 17 conserve muchas similitudes con el iPhone 16, aunque con una pantalla más grande y mejoras en la cámara. Por su parte, los modelos Pro y Pro Max incorporarán un módulo de cámara trasero más amplio para potenciar las funciones fotográficas.

El modelo más delgado representará un rediseño total tras varios años, pero se prevé que su menor grosor afecte la duración de la batería y limite el número de cámaras traseras a una sola. Los interesados podrán reservar sus dispositivos desde el viernes 12 de septiembre, y la primera tanda de teléfonos llegará a las tiendas y compradores el viernes 19 del mismo mes.

Otros anuncios de Apple, más allá del iPhone 17

Además de los iPhone, Apple prepara actualizaciones en su línea de relojes inteligentes, con el lanzamiento anticipado del Apple Watch Series 11, el Ultra 3 y la renovación del modelo SE, que pondrá especial foco en funciones de salud. También circulan rumores sobre la posible presentación de los AirPods Pro 3, aunque no hay confirmación oficial. La expectativa se mantiene porque Apple suele actualizar esta línea cada pocos años.

En paralelo, se darán a conocer las versiones finales de los sistemas operativos que se mostraron en la última conferencia, incluyendo iOS 26, watchOS 26 y macOS 26, que estarán disponibles poco después del evento para los dispositivos compatibles. Más allá del evento, Apple trabaja en otros productos que llegarán en los próximos meses, como unas gafas Vision Pro con procesador actualizado, un iPad Pro con chip M5 y cámara frontal adicional, así como nuevas generaciones del HomePod mini y Apple TV.

Para 2026, la compañía planea estrenar su primer altavoz inteligente con pantalla, mientras que antes de fin de 2025 se esperan nuevos modelos de MacBook Pro y un iPhone 17e de menor costo. Además, Apple continúa desarrollando un iPhone plegable que podría lanzarse el próximo año, siguiendo la tendencia de otros fabricantes. En 2027, coincidiendo con el vigésimo aniversario del dispositivo, se proyecta un modelo con cristal curvado.