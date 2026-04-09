Qué es Muse Spark, la IA de Meta que promete "priorizar a las personas"

El modelo salió de Meta Superintelligence Labs, el equipo de IA que la empresa reconstruyó desde cero en los últimos nueve meses con el objetivo de acortar distancias frente a OpenAI y Anthropic. Ya está disponible en la app de Meta AI y en meta.ai, y en las próximas semanas llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y los lentes con IA de la compañía.

Por qué es distinto a los modelos anteriores de Meta

A diferencia de los modelos Llama —que Meta publicó como código abierto—, Muse Spark es un modelo propietario diseñado específicamente para el ecosistema de Meta. Su principal diferencial no es solo la potencia, sino la integración con el contexto social de las plataformas. Con el tiempo, podrá mostrar y citar recomendaciones y contenido que las personas ya comparten en Instagram, Facebook y Threads, algo que los modelos generalistas de la competencia no están en posición de ofrecer de la misma manera.

Qué puede hacer

Una de las principales características de Muse Spark es su capacidad multimodal, que le permite procesar tanto texto como imágenes. Los usuarios podrán tomar una fotografía y consultar directamente sobre su contenido. Por ejemplo, escanear el estante de snacks de un aeropuerto y pedirle a la IA que identifique cuál tiene más proteínas, sin tener que leer cada etiqueta.

El modelo también incorpora un sistema de agentes múltiples que trabajan en paralelo. Al planear un viaje, por ejemplo, un agente puede elaborar el itinerario, otro comparar destinos y un tercero buscar actividades específicas, todo al mismo tiempo. Los usuarios pueden elegir entre un modo de respuesta rápida y un modo de razonamiento profundo según lo que necesiten.

En salud, Meta trabajó con un equipo de médicos para desarrollar la capacidad del modelo de ofrecer información útil sobre problemas y preocupaciones de salud comunes, incluyendo algunas preguntas que involucran imágenes y gráficos.

Qué viene después

El modelo también es capaz de generar código visual: crear sitios web, paneles de planificación o minijuegos a partir de una descripción de texto. Muse Spark está disponible en vista previa privada vía API para socios seleccionados, y Meta anunció que planea publicar versiones futuras del modelo como código abierto. A medida que se amplíen las funciones, se esperan respuestas más ricas visualmente, con Reels, fotos y publicaciones integradas directamente en las respuestas, con crédito a los creadores de contenido.