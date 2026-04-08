Revelan por qué los videos del sobrevuelo lunar de Artemis II tienen baja resolución

Fuente: NASA vía Scientific American.

Primero lo primero: que exista un video en tiempo real desde esa distancia ya es una proeza tecnológica notable. Pero también es cierto que hay factores técnicos concretos que todavía impiden una transmisión de mayor calidad de la misión Artemis II.

Las dos redes de comunicación

Las comunicaciones entre el control de misión de la NASA y los astronautas de Artemis II dependen de dos plataformas. Por un lado, la Near Earth Network, que brinda soporte para contactos en órbitas cercanas a nuestro planeta. Por el otro, la Deep Space Network o Red del Espacio Profundo, que depende de tres complejos de antenas ubicados en California, Canberra (Australia) y Madrid (España). Todo lo que corresponde a la adquisición de imágenes y telemetría del sobrevuelo lunar, al igual que la comunicación vía radio, se realiza a través de la Red del Espacio Profundo.

Por qué no se puede usar el sistema más avanzado

Orion cuenta con un sistema de comunicaciones ópticas más moderno, capaz de transmitir a mayor velocidad. Sin embargo, no puede usarse para transmitir video del sobrevuelo lunar porque el sistema todavía presenta limitaciones: solamente se puede usar en horario nocturno porque la luz del sol provoca interferencias. Pero la principal traba es otra: el sistema está apuntando hacia el lado "equivocado" mientras las ventanas de Orion miran hacia la superficie lunar para permitir que los tripulantes realicen las observaciones pertinentes.

Las imágenes en alta resolución vienen después

Hay que distinguir entre el video en vivo —necesariamente comprimido y de baja calidad— y las imágenes de alta resolución que los astronautas capturan con cámaras profesionales. La tripulación de Artemis II llevó cámaras Nikon con teleobjetivos de hasta 400 milímetros, y la cápsula Orion está equipada con 32 cámaras a bordo. Esas imágenes no se transmiten en tiempo real: se descargan después del sobrevuelo y se analizan en tierra. De hecho, los astronautas transmitieron más de 100 GB de datos durante su viaje.

Qué viene después

La idea de la NASA es facilitar la transmisión de video con mayor calidad a partir de futuras misiones. Para ello, ya se ha otorgado un contrato para el despliegue de una constelación de satélites en la órbita lunar que funcionarán como repetidores. La misión Artemis III, prevista para 2027 y apuntada al alunizaje, será el primer banco de pruebas real para esa mejora de infraestructura.