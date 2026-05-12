Hasta 25% de descuentos y 24 cuotas sin interés: las ofertas de Motorola para el Hot sale 2026

Fuente: YTECHB.

La propuesta de Motorola apunta a todos los segmentos: desde equipos de entrada hasta modelos premium de gama alta y plegables. Los beneficios se acumulan: el descuento directo, las cuotas sin interés y el envío gratis pueden combinarse en una misma compra para maximizar el ahorro.

Los modelos destacados

Motorola Razr 60 Ultra es el buque insignia de la propuesta. El celular plegable de última generación viene con procesador Snapdragon 8 Elite y está disponible desde $1.999.999 . Es la opción para quienes buscan tecnología de vanguardia y el factor diferencial del diseño plegable.

es el buque insignia de la propuesta. El viene con procesador Snapdragon 8 Elite y está . Es la opción para quienes buscan tecnología de vanguardia y el factor diferencial del diseño plegable. Motorola Edge 60 integra cámara Sony LYTIA de 50 MP y diseño premium, a $899.999 . Es el punto intermedio entre la gama media avanzada y el segmento premium , con un sistema de cámara que apunta a los usuarios que priorizan la fotografía móvil .

integra cámara y diseño premium, a . Es el , con un sistema de cámara que apunta a los usuarios que priorizan la . Motorola Moto G85 sigue siendo uno de los más buscados del catálogo. Con pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y procesador Snapdragon 6s Gen 3, es el referente de la gama media en Argentina por su relación precio-prestaciones . Ideal para aprovechar el Hot Sale con las cuotas sin interés disponibles .

sigue siendo uno de los más buscados del catálogo. Con pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y procesador Snapdragon 6s Gen 3, es . Ideal para aprovechar el con las . Motorola Moto G56, G15 y G86 5G completan la oferta para quienes buscan equipos más accesibles. Todos estos modelos tienen 12 cuotas sin interés y beneficios logísticos en productos seleccionados.

Dónde comprar

Las ofertas están disponibles en múltiples canales. La tienda oficial de Motorola en motorola.com.ar/hotsale es el punto principal, pero los mismos beneficios aplican en Motorola Flagship Stores, Motorola Store, Frávega, Garbarino y principales operadores como Personal y Claro.

Un consejo antes de comprar: verificá siempre el precio previo al Hot Sale para confirmar que el descuento es real. Usar herramientas como Precialo o el historial de Mercado Libre permite chequear si el precio de lista fue modificado en los días anteriores al evento.