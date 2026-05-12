Hasta 25% de descuentos y 24 cuotas sin interés: las ofertas de Motorola para el Hot sale 2026

La propuesta de Motorola apunta a todos los segmentos: desde equipos de entrada hasta modelos premium de gama alta y plegables. Los beneficios se acumulan: el descuento directo, las cuotas sin interés y el envío gratis pueden combinarse en una misma compra para maximizar el ahorro.
Los modelos destacados
- Motorola Razr 60 Ultra es el buque insignia de la propuesta. El celular plegable de última generación viene con procesador Snapdragon 8 Elite y está disponible desde $1.999.999. Es la opción para quienes buscan tecnología de vanguardia y el factor diferencial del diseño plegable.
- Motorola Edge 60 integra cámara Sony LYTIA de 50 MP y diseño premium, a $899.999. Es el punto intermedio entre la gama media avanzada y el segmento premium, con un sistema de cámara que apunta a los usuarios que priorizan la fotografía móvil.
- Motorola Moto G85 sigue siendo uno de los más buscados del catálogo. Con pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y procesador Snapdragon 6s Gen 3, es el referente de la gama media en Argentina por su relación precio-prestaciones. Ideal para aprovechar el Hot Sale con las cuotas sin interés disponibles.
- Motorola Moto G56, G15 y G86 5G completan la oferta para quienes buscan equipos más accesibles. Todos estos modelos tienen 12 cuotas sin interés y beneficios logísticos en productos seleccionados.
Dónde comprar
Las ofertas están disponibles en múltiples canales. La tienda oficial de Motorola en motorola.com.ar/hotsale es el punto principal, pero los mismos beneficios aplican en Motorola Flagship Stores, Motorola Store, Frávega, Garbarino y principales operadores como Personal y Claro.
Un consejo antes de comprar: verificá siempre el precio previo al Hot Sale para confirmar que el descuento es real. Usar herramientas como Precialo o el historial de Mercado Libre permite chequear si el precio de lista fue modificado en los días anteriores al evento.