Una por una: todas las autopistas y avenidas que estarán cerradas hasta el 24 de abril

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con Autopistas Urbanas (AUSA), informó un cronograma de restricciones de tránsito que impactará a los conductores desde la noche de este domingo 19 de abril hasta el viernes 24.

Las medidas aplicarán a varias autopistas y avenidas porteñas con el objetivo de realizar obras de mantenimiento, reparaciones de juntas y ampliaciones estructurales. Estos trabajos requieren de cierres totales de acceso y la reducción de carriles en varios tramos de arterias vitales para el tránsito en la Ciudad.

Este domingo permanece cerrada un tramo de la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Desde las 22 de hoy hasta las 5 del lunes 20 de abril no se podrá circular en sentido norte (desde Avellaneda) y podrá tomarse como alternativa la autopista 25 de Mayo (salida Entre Ríos y retomar) o eje avenida Huergo/Madero hasta Retiro.

Mapa de cortes de autopistas y calles

El lunes 20 y el martes 21 la avenida General Paz tendrá inhabilitados los ingresos a la autopista Perito Moreno entre las 22 y las 5 de la mañana.

Esta restricción, motivada por la reparación técnica de juntas en la calzada, afectará tanto a quienes circulan hacia el Río de la Plata como a quienes viajan hacia el Riachuelo. Los automovilistas podrán descender en avenida Rivadavia y usar el acceso habilitado a la altura del 9300.

Por otra parte, la autopista Illia nuevamente tendrá reducciones de calzadas en el carril derecho durante las noches de lunes a jueves, de 22 a 5. Asimismo, el ingreso desde la calle Salguero hacia el centro quedará inhabilitado, por lo que se recomienda desviar por Avenida del Libertador hasta alcanzar el cruce con la 9 de Julio.

También permanecerá cerrado el enlace de Illia con el Paseo del Bajo en sentido al sur, por lo que los vehículos pesados deberán tomar como salida la calle Sarmiento o avanzar hasta la bajada de calle Castillo.

Por último, las avenidas Cantilo y Lugones tendrán cortes por la ampliación del puente Labruna. Desde las 21 de este domingo a las 6 del lunes se restringirán tres carriles en Cantilo.

Mientras que el lunes, la reducción será de 9 a 11 y de 21 a 6 del martes. En Lugones habrá recortes de 22 a 1 y en el Puente Labruna los trabajos de hormigonado se extenderá de 21 a 5.30 del miércoles.

El miércoles, la restricción en Cantilo afectará a los carriles lentos de 21 a 6, mismo esquema que se repetirá el jueves, pero 9 a 11 y por la noche desde las 21 hasta las 6 del viernes.